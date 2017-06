Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, gıda fiyatlarının enflasyona olumsuz etkisini önlemek için bazı yeni tedbirleri gündeme getireceklerini söyledi. Türkiye’de 150 bin ton kırmızı et açığının olduğunu, bu açığın da ithalatla kapatıldığını belirten Bakan Çelik “Ramazanla birlikte talep arttı, fiyatlar oynadı. Aslında bunun bir gerekçesi olmamalı. Çünkü yeterli sayıda besi ithalatımız var. 240 bin hayvan ithal ettik ve bunları belli aralıklarla kesilmesi şartıyla besicilere verdik. Yani haziran sonuna kadar kesilecek hayvan sayısı 240 bin. Yurt içindekilerle birlikte bu sayı 300 bin... 300 bin hayvanının olduğu ortamda et fiyatlarının artması inanılır gibi değil. Aldığımız bilgiye göre, zamanı geldiği hâlde kesmeyip, fiyatlar yükselsin diye bekleyenler var. Beşinci ayda kesilecek hayvan, 9’uncu ay için tutuluyorsa, kurallara uymuyorsunuz. Piyasayı yükseltiyorsunuz. Şimdi gerekli tespitleri yapıyoruz. Kesim tarihi gelmesine rağmen, hayvanlarını kesime götürmeyen işletmelere bir daha ne ithalat yoluyla ne de Et-Süt Kurumu aracılığıyla hayvan temini yapılmayacak. Fiyatı yükseltmek için spekülatif oyunlar bunlar. Sayı yeterli olmasına rağmen, gerekirse küçükbaş hayvan ithalatı bile yaparız. Çünkü vatandaş bayramı bekliyor, piyasaya sürmüyor!” diye konuştu.



DİĞER TEDBİRLER

Mevsimsel olarak üretimi yetersiz olan ürünlerin ihraç edilmesi yerine yurt içinde satışını teşvik edeceklerini kaydeden Bakan Faruk Çelik “Türkiye’de bazı ürünlerde yüzde 100’ün üzerinde yeterlilik var ama pazara istenen şartlarda ulaşamıyor. Buradaki problem, üretici ile pazar arasındaki zincirde. Domates konusuna da o yüzden kızıyorum. Üretici 2 liraya satıyor, pazarda 7 lira!.. Gerek Hal Yasası, gerekse başka alanlarda adım atılacaktır” dedi. Nerede, ne kadar ürün rekoltesi olacağına yönelik tahminleri çıkardıklarını belirten Bakan Çelik, şöyle devam etti: 12,5 milyon ton domates üretiyoruz, yeterli. Ama seradan toprağa geçişte, nisan ayında 5 yıldır domates yükselmiş. Böyle bir durumda, o ay için ihracat desteği vermeyeceğiz. Dönemsel olarak arz ve talebe bakacağız. Bütün ürünler için bu yol izlenecek. Her ürün için ölçüm yapılacak ve yetmediği zaman, gerekirse ithalat yapacağız.



Ucuz et için kuyruk

Ramazanla birlikte et fiyatlarındaki artış üzerine, tüketiciler, bazı ürünlerde 10-13 TL daha ucuz fiyat uygulayan Et ve Süt Kurumu mağazaları önünde kuyruklar oluşturuyor. Piyasada ortalama 42 TL’den satılan kıyma ve kuşbaşı eti, Et ve Süt Kurumu mağazalarında 28,75 ve 31,00 TL’den tüketicilere sunuluyor. Daha fazla kişiye hizmet verilebilmesi için çoğu zaman 1’er kilodan fazla ürün satılmıyor. Bu arada biftek ve rostonun 36, pirzolanın 50, bonfilenin 65 liradan satıldığı mağazalarda, pastırma 63-68 lira... ESK mağazalarında kuzu kol 31,40, kuzu pirzola 50, kuzu but fırın da 36,90 lira fiyatlarla satışta...