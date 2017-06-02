Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi İSTANBUL - Türkiye’de yüzde 300’e varan zamlarla tüketicilerin gündemini uzun süre meşgul eden trafik sigortalarındaki pahalılık, hükûmetin devreye girerek tavan fiyat uygulamasıyla çözülmüştü. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan MAPFRE Sigorta Genel Müdürü Alfredo Munoz, tavan fiyat sonrası birçok firmanın kendisini geri çektiğini belirtti. Munoz “Şirketlerin poliçe yazmamasının arkasında iktisadi bir sebep var. Türkiye’deki kaza oranı, Avrupa’ya göre 7 kat fazla. Buna rağmen biz poliçe kestik. Mart ayında yüzde 8 olan pazar payımız, nisanda yüzde 13’e çıktı. Bu durum bizim için külfetli olacak. Tavan fiyat sonrası trafik sigortacılığında yıl sonuna kadar 3 milyar lira zarar oluşmasını öngörüyoruz. Hatta, esas zarar 2018’de oluşacak. Çünkü risk, uzun vadede ortaya çıkıyor. Trafik kazalarını engellemek için tedbirler artırılmalı, kurallar kesin uygulanmalı” dedi. Son zamanlarda gündeme gelen ‘zararlara karşı havuz sistemi’ konusuna da değinen Munoz “Hem zararın hem kârın bir bölümünü devletle paylaşırsak yararlı olur. Sistemin detaylarını görmek lazım” diye konuştu.