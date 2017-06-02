Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arzdaki düşüş, talebi karşılamadığı için artan demir fiyatları, inşaat sektörünü zora soktu. Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı Necip Nasır “İşlerin açıldığı, istihdamın arttığı bir dönemde sektöre demir darbesi indi. 9 Haziran’a kadar Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi ile istişare hâlinde olacağız. Sonuç alınamazsa maalesef yurt genelinde işler duracak” dedi. Bakan Zeybekci’den, demirdeki aşırı fiyat artışına müdahale edilmesini istediklerini söyleyen Nasır, demirdeki KDV’nin de yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi gerektiğini kaydetti.



‘KARABORSACILIK YAPILIYOR’

“Türkiye, demir üretiminde dünyada ilk 5’te ama kıtlık var” diyen Nasır, karaborsa iddiasında bulunarak şunları söyledi: Son 4 ayda demirin ton fiyatı bin 600 TL’den 2 bin 200 TL’ye yaklaştı. Bazı kişiler karaborsacılık yapıyor. 9 Haziran’a kadar demir fiyatlarında düşüş olmadığı takdirde ‘Paydos’ çağrısı yapmak zorunda kalacağız. Bu paydosun daha geniş kitlelere seslenerek desteklenmesine yönelik çağrıda bulunacağımızı üzülerek kamuoyuyla paylaşıyoruz.



AÇIKLAMALAR İNANDIRICI DEĞİL

Sektörün ciddi bir darboğazla karşı karşıya kaldığını ifade eden Necip Nasır, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu’na bağlı 120 bin üyenin önemli bir kısmının ‘iş durdurma ve paydos çağrısı’ talep ettiğini açıkladı. Demir çelik üreticilerinin, ‘iç tüketimin sezona bağlı olarak arttığı, yurtdışına çok demir satılmadığı’ yönündeki ifadelerinin de gerçekçi olmadığına dikkat çeken Nasır “Gerçek olan, bir kısım üreticinin durumu fırsata çevirerek, karaborsacılık yapıyor olmasıdır” şeklinde konuştu.



HÜKÛMET MÜDAHALE ETSİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, istihdamdaki seferberlik çağrısını desteklediklerini, ancak sadece kendi çıkarlarını düşünen kesimlerin sektörü sekteye uğratmasına asla izin vermeyeceklerini belirten Necip Nasır, sözlerini şöyle tamamladı: Son 3 yıldır üst üste gelen seçimlerin ardından sektörün hızla toparlanmaya başladığı bir dönemde, istihdam kayıplarının önüne geçilebilmesi ve işlerin sekteye uğratılmaması için Hükûmetimizden gerekli tedbirleri acilen almasını bekliyoruz.