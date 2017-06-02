Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Yeni Havalimanı, Almanya'da düzenlenen ve ulaştırma sektörünü bir araya getiren Uluslararası Ulaştırma Forumunda (ITF) 57 ülkenin ulaştırma bakanının katıldığı oturumda anlatıldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı forumda, İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu "Mega Proje Ulaşımlarının Yönetimi" ve "Uluslararası Ulaşım Bağlantılarının Yönetimi" başlıklı oturumlarda havalimanına ilişkin bilgiler verdi.

Akçayoğlu, Türkiye'de ulaştırma ve havacılık sektöründe son 15 yılda çok önemli gelişmeler yaşadığına dikkati çekerek, çok sayıda önemli projenin hayata geçtiğini, özellikle havacılık sektöründe önemli yatırımların uygulamaya sokulduğunu anlattı. İstanbul Yeni Havalimanının ulaşım sektörünün dünyadaki payını büyüteceğini öngördüklerini paylaşan Akçayoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelecek yıl ilk fazı açıldığında 90 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanımız, 100 bin kişiye iş imkanı sunacak. 2025'e gelindiğinde, havalimanında doğrudan ve dolaylı istihdam edilecek kişi sayısı 225 bine ulaşacak ve havalimanımız ülke gayrisafi mili hasılasına yüzde 4,9 oranında katkı getirecek. Havalimanı, yap-işlet-devret projesi. Bu sayede siyasi istikrarla birlikte çok önemli projeler zamanında ve etkin bir şekilde tamamlanıyor."

BAKANLARDAN ORTAK ÇAĞRI

Öte yandan, üye ülkelerin bakanlık düzeyinde katılım gösterdiği forumda, Paris İklim Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde belirlenen kuralların dikkate alınması gerekliliğini de içeren bir ortak açıklama yapıldı. Ortak deklarasyona göre bakanlar, inovatif mobil çözümlerini daha da geliştirmek için, hali hazırda bulunan hukuki mevzuat ve mali çatının düzenlenmesi gerektiğinde fikir birliğine vardı ve inovasyonu hızlandırıcı ve ihtiyaçlara yanıt veren bir regülasyon çağrısında bulundu.