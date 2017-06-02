Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1979 yılında Celal Aras tarafından kurulan Aras Kargo, kısa sürede taşımacılıkta Türkiye’nin en önemli şirketlerinden biri haline geldi. 2008 yılında vefat eden işadamı geride yıllık 300 milyon dolarlık ciro yapan bir dev bıraktı. 2011’de şirketin yüzde 20’sini devralan İş Girişim Sermayesi’nin daha sonra yüzde 5 artırdığı hisselerini Austrian Post’a 2013’te devretmesi, Aras Kargo’da büyük bir anlaşmazlığın oluşmasına sebep oldu. Yaşanan gelişmeler sonrası Aras Kargo Anonim Şirketi’nin yüzde 48.13 hissesine sahip A grubu hissedarları Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Meral Aras’ın İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurmuştu.

ARAS KARGO'DA GENEL MÜDÜR HİKMET NURİ BULDUK OLDU

Son gelişmeler doğrultusunda Aras Kargo'dan yapılan açıklamada Yönetim Kurulu kararı ile Hikmet Nuri Bulduk'un Genel Müdür olarak atandığı bildirildi.

Aras Kargo'dan yapılan açıklama şöyle;

"Türkiye’nin dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Aras Kargo’da kamuoyuna da yansıdığı üzere; ortakların karşılıklı hisse satın alma süreci, bir süredir hem müzakere düzeyinde hem de hukuki seviyede devam etmektedir. Bu sürecin, kamuoyu vicdanında soru işaretleri bırakmayacak şekilde yönetilmesi ve işleyişin hızlandırılması amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla Sayın Hikmet Nuri Bulduk'un Aras Kargo’ya Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.

Aras Kargo, toplam 825 şube, 29 transfer merkezi, 4 binden fazla araç ve 12 bin çalışanıyla Türkiye’nin en geniş dağıtım ağına sahip kargo şirketi olarak hizmet vermektedir. Geçtiğimiz yılı yüzde 14 büyüme ve 965 milyon TL ciro elde ederek kapatan ve 2017 yılına daha fazla verimlilik ve karlılık esasıyla hızlı bir giriş yapan şirket, sene sonuna kadar 1 milyar TL’nin üstünde ciro ve yüzde 19 büyüme hedeflemektedir.

Aras Kargo, gerçekleştirdiği yatırımlarla ve binlerce kişiye oluşturduğu istihdamla ülke ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Rekabetçi yapısını daha da güçlendirmek için dijital dönüşümü ve verimliliği iş süreçlerinin merkezine yerleştiren Aras Kargo, sektördeki öncülüğünü sürdürme, büyüme, verimlilik ve karlılık potansiyelini artırma hedeflerine ulaşmak için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir.

Yeni yapının da şirketin işleyişini ve ortaklık sürecindeki müzakereleri hızlandıracağına, verimliliğini artıracağına ve istikrarlı büyümesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla"