Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyen Aras Kargo, çevre dostu ürünler ve doğaya saygılı iş süreçleri geliştirmek amacıyla tüm çalışanlarıyla var gücüyle çalışıyor. Karbon ayak izini azaltabilmek için 2011’de Türkiye’nin en büyük yüzde 100 elektrikli araç filosunu kuran ve mevcut araçlarını gençleştiren Aras Kargo, 8 yıl sonunda 5.787 ton karbon salınımına engel olacak. Aras Kargo bu sayede yaklaşık 18 bin yeni ağacın doğada oluşturacağı faydayı yaşatacak.

Aras çalışanları Türkiye kıyılarını temizliyor

Aras Kargo’nun 2014 senesinde doğayı koruma vizyonu doğrultusunda oluşturduğu “Doğa Dostu Araslar” platformu, TURMEPA(Deniz Temiz Derneği) ile birçok ortak çalışmaya imza atıyor. Üç sene önce başlayan bu işbirliği kapsamında “Doğa Dostu Araslar”, 2016 yılında İstanbul Kınalıada, Samsun Atakent, İzmir Çiğli ve Fethiye kıyılarındaki 500 kiloya yakın atığın denizlere karışmasını engellediler. Toplanılan 233 kilogram cam ile 23,3 litre yakıt, 145 kilogram plastik ile 3480 kwh enerji, 58 kilogram metal ile 75,4 kilogram hammadde ve 38 kilogram kağıt ile 950 litre su tasarrufu sağladı. 2017’nin ilk kıyı temizliği de geçtiğimiz günlerde Büyükada’da gerçekleştirildi ve 100 kilogram atık toplandı. Bunun yanı sıra “2015 yılında yaş aralığı 8-12 olan 52 minik Aras, TURMEPA’nın Nakkaştepe’deki merkezinde bulunan Sualtı Atık Sergisi’ni gezip Eğitim Atölyesi’nde deniz ve çevre koruma eğitimi aldı.

5 yılda 140 bin ağaç dikti

Aras Kargo, doğa mirasına sahip çıkmak için Çekül işbirliği ile hayata geçirdiği Yeşile Hayat Hayata Yeşil Projesi’yle Sivas Divriği, Elazığ Sivrice, İzmir Seferihisar ve İstanbul Kemerburgaz’da 5 yıl içerisinde bölge topografyasına uygun yaklaşık 140 bin ağaç dikti.

Transfer merkezlerinde kullandığı LED aydınlatma ve fotosel sistemleri sayesinde ise yüzde 25 enerji tasarrufu sağlayan Aras Kargo, ayrıca doğada yüzde 100 çözünürlüğü olan malzemeler kullanarak yeşil bir yaşam için büyük gayret gösteriyor.