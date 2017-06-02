Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 138 bin artarak beklentilerin oldukça altında kaldı, işsizlik oranı geriledi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3.5530'un direnç konumunda olduğunu, dolar/TL'nin 3.52'nin altına gerilemesi durumunda ise düşüş eğiliminin hızlanabileceğini kaydetti.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3.5410 lira, euronun satış fiyatı ise 3.9720 lira olmuştu.



Analistler, beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım sürecinde öngörülenden daha yavaş adım atacağı beklentilerini kuvvetlendirdiğini, bunun da doların değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.



PİYASA TURU:

15:40 İlk 15 dakika sonunda Dolar/TL

3,5140'u gören Dolar/TL bu seviyeye yakın seyrini sürdürüyor, kotasyon 3,5165'te.

15:35 Veri ardından ilk 5 dakikada piyasalar

BIST100 endeksi yüzde 1,05 değer kazancıyla 98 bin 391'de. Görülen en yüksek seviye 98 bin 505 oldu.

Euro/Dolar 1,1270'i gördü, son kotasyonda 1,1262 ile yüze 0,45 yükselişte.

Altın ise 1270,55 dolar/ons'u gördü, yükseliş yüzde 0,30

15:35 Dolar/TL yılın en düşük seviyesinde

Dolar/TL 3,5140'a kadar gerileyerek 2017'nin en düşük seviyesini kaydetti. TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı yüzde 0,13

15:30 Tarım dışı istihdam verisinde ilk etki

Tarım dışı istihdam verisi ardından doalr sert düşerken euro hızla yükseldi.

1,1217'deki Euor/Dolar 1,1250'ye yükseldi.

Dolar/TL 3,5280'den 3,5180'e düştü.

11:52 1,25 milyar dolarlık swap ihalesine 1,14 milyar dolar talep geldi

TCMB'nin bugünkü swap ihalesine gelen talep yeniden miktarın altına düşerek 1,14 milyar dolar oldu.

30 Mayıs'ta 26 Nisan'dan bu yana ilk kez talep miktarın altına düşmüş, dün de yeniden yükselerek 1,46 milyar dolar olmuştu.

10:12 Haziran ayı piyasalara ne getirecek?

Turkish Yatırım, "Haziran tehdit mi?" başlıklı sabah raporunda yeni ayda merkez bankaları odağında piyasaların görünümünü değerlendirdi.

Raporda, "Haziran da olumsuz beklentimizin olmadığını , hisse senedi tarafı için yine şartların olumlu olduğunu düşünmekteyiz ve hisse tarafında kalma yönünde tedirginlik hissetmiyorum. Mevcut durumda yüzde 2,80’lik artışla 100 bin seviyesini görmemiz neden olası olmasın. Trump soruşturmasının kapsamının genişlemesi, K.Kore’nin füze denemeleri , Brezilya’da Temer’e yönelik gelişmeler, G.Afrika da standarta düşen Maliye bankanın yönelik bir gelişme gibi olası hiç beklenmedik olumsuzluk durumunda ise 96 bin 300 üzerinde kaldığımız sürece sıkıntı olmasını beklemiyoruz. Bu durumda 96 bin 300 stop loss oluyor." deniliyor.

Detaylar şöyle:

"Haziran'daki ECB toplantısında bakalım ne tür gelişme olacak, son Euro bölgesi enflasyonunda gerileme olsa da bunun geçici mi olduğu? tahvil alım programının akıbetine yönelik ne gibi açıklama geleceğine bakacağız. Sonuçta beklenti güçlü mü? Evet .

Haziran Fed toplantısında faiz artışı bekleniyor mu ? Evet. Soru bu faiz artışından sonra 1 tane daha mı olacak yoksa 2 tane olacak. Fed başkanlarının şahin açıklamalarına baktığımızda 2 de pota da ama 1 garanti. Ve FED beklentilerinin içinde Trump’ın politikaları da yok. Zaten Yellen önce gerçekleşsin sonra etkilerine bakarız demişti. Şu ana kadar Trump tarafında gerçekleşen bir şey yok . Peki bu durumda haziran için sıkıntı yaşatacak bir durum var ? Görünürde yok.

Zaten Fed faiz artıracak ama ECB ve BOJ para salmaya devam ediyor, düşük faiz ortamı risk iştahının artmasına neden oluyor gelişmekte olan ülkelere para akışının devam etmesi bizim gibi ülkelere daha çok bize yaramaya devam ediyor. Brezilyada bile Temer’e yönelik rüşvet iddiaları bovespanın 68 bin 791’den 60 bin 314’e düşmesine ardından çok ucuzladı algısı ile yeniden 64 binlere çıkmasına neden oluyordu. Para neresi ucuz kalmış neresi carry-trade imkanı veriyor hemen yönünü değiştiryordu.

Enflasyondaki yükselişin gerilemeye başlayacak olması, TCMB’nin sıkı duruşunu koruması. KGF’nin olumlu katkısı , kurdaki gerileme hatta dengelenme piyasaları güçlü kılan yerel etmenler olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Gelişmiş ülkelerin toparlanması Gelişmekte olan ülkelere yönelimin artmasına daha talepkar olmalarına fırsat tanıyor."

7 MİLYAR EUROLUK TEMMUZ SIKINTISI7 MİLYAR EUROLUK TEMMUZ SIKINTISI



09:58 Tarım dışı istihdam verisi piyasaları hangi senaryoda nasıl etkiler?

Bugün 15:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu piyasalarda önemle takip ediliyor. TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, bugünkü sabah notunda veri öncesi senaryo analizine de yer verdi.

Ökte'nin değerlendirmeleri şu şekilde:

" Beklentilere paralel, 180 bin dolayında gerçekleşme durumunda, Fed’in 2017 faiz artırımı beklentilerinde önemli bir değişikliğe neden olmayacağını düşündüğümüzden gelişmekte olan ülke hisse ve kur fiyatlamaları üzerinde etkisinin sınırlı olmasını bekleriz.

Mayıs TDİ verisinin, dünkü ADP özel sektör gibi güçlü gerçekleşmesi, 220 bin ve üzeri gelmesi durumunda;

14 Haziran Fed Açık Piyasa Komite toplantısı faiz artırım opsiyon fiyatlamasını yüzde 100’e yaklaştıracağından yılın geri kalanı için 2 olan faiz artışı beklentisini ise 3’e çekebileceğinden, 220 bin üzeri TDİ gerçekleşmesinin gelişmekte olan ülke kurları ve BIST’te kısa süreli satışa neden olmasını bekleriz.

Beklentilerden zayıf, 150 bin ve altındaki TDİ’nin ise, BIST faize duyarlı sektörler üzerinde kısa süreli olumlu etkisi olsa da, 25 ayın zirvesinde işlem gören gelişen ülke hisselerindeki rallinin ana nedenlerinden olan ABD büyüme hikayesini sorgulatacağından aslında satışa yol açabilecek bir gelişme olduğunun altını çizmek isteriz."

09:55 BIST100 güne yükselişle başladı

BIST100 endeksi yüzde 0,76 yükselişle 98 bin 103'ten açıldı.

İş Yatırım, "Mayıs ayında 20 milyar dolar ile gelişmekte olan piyasalara para girişi arka arkaya altıncı ay devam etti. Hisse senedine 0,4 milyar dolar, tahvil piyasasına 0,5 milyar dolar ile Türkiye piyasaları gelişmekte olan piyasalara para girişinin yaklaşık yüzde 4,5'ini alıyor. Büyümenin güçlü olması ve faiz farkları gelişmekte olan piyasalara para girişinin devam edeceğine işaret ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere göre daha olumlu ayrıştırıyor." diyor.

09:30 VİOP güne yükselişle başladı

VİOP'ta BIST 30 yakın vadeli endeks kontratı güne 125 puan yükselişle 120 bin 800 puandan başladı.

09:22 Borsada bugün ne bekleniyor?

BIST 100 endeksi dünkü seansta yüzde 0,18 düşüşle 97 bin 365,79 puana geriledi.

ABD'de işlem gören Türkiye ETF'i ise yüzde 0,56 yükselerek, yüzde 0,85 prim yapan Gelişen Piyasalar ETF'inin gerisinde kaldı.

Analistlerin yeni günde BIST beklentileri ise şu şekilde:

Yatırım Finansman

"Bugüne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 97 bin 300 desteğinin üzerinde yaşanacak yükselişlerde 98 bin seviyesini gün içi ilk direnç olarak takip edeceğiz. Son günlerde zayıf ve dalgalı bir seyir izleyen endekste yükseliş eğiliminin güç kazanabilmesi için ilk etapta bu direnç aşılmalı. Aksi halde zayıf seyir etkisini sürdürecektir. Endekste 98 bin 400 ve 98 bin 800 sırası ile üst kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Açılış sonrasında 97 bin 300 desteğinin altına tekrar inilmesi halinde endekste geri çekilme artabileceğinden gün içi pozisyonlar bu desteğin altında azaltılmalı."

Anadolu Yatırım

"Global piyasalarda ve Dolar/TL'deki pozitif havaya paralel alıcılı başlangıç bekliyoruz. Dün yaşanan satış baskısına karşılık 97 bin civarında tutunmayı başaran ve kapanışı yüzde 0,15'lik kayıpla 97 bin 366 puandan yapan endekste günün ilk saatlerinde 97 bin 500 üzerine yerleşme sağlanması durumunda 98 bin direnci yeniden test edilebilir.

Endekste alımların yeniden güçlenmesi için ise 98 bin direnci üzerine yerleşme görmeliyiz. Bu durumda 98 bin 500 yeni hedef olmaya aday.

Ancak banka hisselerindeki yorulma ve seanslık grafikte endekste MACD'nin sat konumunu sürdürmesi teknik görünüm açısından negatif unsurlar olmaya devam ediyor. Bu açıdan endekste 98 bin puanın üzerine yerleşme sağlanmadığı takdirde yükselişler satış için kullanılmaya edilebilir. Mevcut pozisyonlar ise 96 bin 500'ü stop-loss olarak izleyemeye devam edebilirler. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu yakından izlenecek."

Finansinvest

"Endeksin güne yukarı yönlü bir seyirle başlamasını bekliyoruz. Global piyasalarda olumlu hava korunuyor ve içeride endeksin de bu havadan olumlu etkileneceğini tahmin ediyoruz. 96 bin 500 ana destek seviyesi olarak geçerli. Endeks bir kez daha 98 bin direncini yukarı kırmayı deneyerek 98 bin 800’deki tarihi zirvesine yönelebilir"

08:10 Global piyasalarda son durum

VIX, 10 seviyesinin altına düşerek geçtiğimiz ay görülen son 10 yılın en düşük seviyesine yaklaşırken, yatırımcıların yakın vadede piyasada sakin bir algı içerisinde olduklarına işaret etti.

Dünya genelinde 46 hisse senedi piyasasını takip eden MSCI ACWI bu hafta yüzde 0,5 yükselerek rekor seviyesine yükseldi.

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endeks de Güney Kore'deki kazançların öncülüğünde yüzde 0,6 yükseliş kaydetti. Japon hisse senetleri de yüzde 1'in üzerinde bir artış gerçekleştirerek psikolojik olarak önemli olan 20,000 seviyesinin üzerine Ağustos 2015'ten bu yana ilk defa yükseldi.

08:07 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar kuru bu sabah 3,5290'da, düne göre yatay. Kur, yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesinde.

30 Mayıs'a kadarki 7 işlem gününde 3,58 üzerinde günlük kapanış gerçekleştiremeyen Dolar/TL, son kez bu seviye üzerini 30 Mayıs'ta test ettikten sonra yönünü aşağı çevirdi ve dün 3,5230'a kadar geriledi.

Euro/TL 3,96'da.

Pazartesi günü 4,0350'den dönerek 4'ün altına gerileyen Euro kuru dün 3,95'e kadar düştü.

Sterlin/TL 4,5447