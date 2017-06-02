Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, değerleme ve satışı için Fona devredilen Kanal 35'in, İzmir'deki yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile ilgili benzeri izinleri ve diğer hakları hariç, muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve bir yayın aracından oluşan toplam 1 milyon 234 bin lira muhammen bedeli olan varlıkları satışa çıkarıldı. Söz konusu varlıklar, TMSF'nin Esentepe'deki adresinde 13 Haziran'a kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda, birden fazla teklif alınırsa isteklilere bildirilecek tarihte yapılacak açık artırma ihalesiyle satılacak.
TMSF Kanal 35'in varlıklarını satışa çıkardı
02.06.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TMSF, Kanal 35 Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri AŞ'ye ait muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve bir yayın aracından oluşan varlıkları açık artırma ihalesiyle satacak.
Etiketler : TMSF Kanal 35,
478674 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478674.aspx
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