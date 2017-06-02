Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF), internet sitesinde yer alan satış ilanına göre, değerleme ve satışı için Fona devredilen Kanal 35'in, İzmir'deki yayın hakları, frekans ve kanal kullanımı ile ilgili benzeri izinleri ve diğer hakları hariç, muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ve bir yayın aracından oluşan toplam 1 milyon 234 bin lira muhammen bedeli olan varlıkları satışa çıkarıldı. Söz konusu varlıklar, TMSF'nin Esentepe'deki adresinde 13 Haziran'a kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda, birden fazla teklif alınırsa isteklilere bildirilecek tarihte yapılacak açık artırma ihalesiyle satılacak.