Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, randevusuz ehliyet ve pasaport alınabileceğini duyurdu. Hafta içi normal çalışma saatleri dışında 17.00 ila 19.00 saatleri arasında ehliyet ve pasaport işlemlerinin randevusuz yapılabileceğini açıkladı.

Buna göre Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde;

• Hafta içi normal çalışma saatlerine ek olarak 17.00-19.00 saatleri arasında, şahsen yapılan müracaatlarda randevu aranmaksızın işlem yapılacak.

• Cumartesi günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında pasaport ve tescil birimleri çalışmalarına devam edecek.

Bu tedbirlere ilave olarak 2 kez randevu almasına rağmen pasaport ve tescil birimlerine gelmeyerek işlem yaptırmayan vatandaşlara, kontenjan ve iş gücü kayıplarını önlemek adına 3’üncü kez randevu verilmeyecek. Bu durumdaki vatandaşların pasaport ve tescil birimlerine şahsen müracaat etmeleri gerekecek.