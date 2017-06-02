Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre 12 bin 500 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır. Sözleşmeli pozisyona yerleştirme işlemleri, adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları ve tercihleri doğrultusunda ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, tercihlerini 7-13 Haziran 2017 tarihleri arasında, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzda yer alan kurallara göre yapacaklardır. Yerleştirme takvimi ve sözleşmeli pozisyonlara ilişkin detaylı bilgilere www.osym.gov.tr web adresinden erişilebilecektir” denildi.