Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,54'lük yükselişle tarihi rekor seviyeden tamamladı. Endeks 1.502,11 puanlık artışla yeri rekorunu 98 bin 867 puana taşırken, işlem hacmi 4,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi de yüzde 1,44 değer kazandı.
Borsa haftayı yeni bir rekorla tamamladı!
02.06.2017 - 18:34 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 18:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar/TL bugün 3.52'nin altına kadar gerileyerek yılın en düşük seviyesini gördü. Borsa İstanbul ise haftanın son iş gününü yüzde 1,54'lük yükselişle tarihi rekor seviyeden tamamladı.
Etiketler : borsa,rekor,
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