Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orköy kredi sertifikiları dağıtım töreni ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halka verdiği iftara katılmak için Adapazarı'na geldi. Bakan Eroğlu ilk olarak Sakarya Valisi hüseyin avni coş'u makamında ziyaret etti. Bakan Eroğlu yaptığı açıklamada, Marmara bölgesinde 2019 yılına kadar 21 milyar liralık baraj, gölet ve milli park gibi yatırımları yapılacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi biliyorsunuz. 6 aylık bir hedef koyun dedi. 6 aylık hedefimizi Cumhurbaşkanlığı makamına gönderdik. Bir bir hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. 2. büyük hedefimiz 2019, 3'ncüsü 2023 hedefleri. 2019 yılına kadar Marmara bölgesinde Sakarya'mızın dahil olduğu 21 milyar TL'lik bir yatırım yapılacak. İçme suyu tesisleri, dere ıslahları, barajlar göletler, ormancılık, milli parkların yer aldığı master plan. Biz burada 2019 yılına kadar 14 tane baraj ve göleti inşa edeceğiz. Bunlardan 2 tanesi bitti, 9'u inşa halinde. Sulamada da 20 tane büyük sulama tesisini burada tamamlamak istiyoruz, 4'ü bitti, 12 tanesi inşa halinde" dedi.