Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Orköy kredi sertifikiları dağıtım töreni ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin halka verdiği iftara katılmak için Adapazarı'na geldi. Bakan Eroğlu ilk olarak Sakarya Valisi hüseyin avni coş'u makamında ziyaret etti. Bakan Eroğlu yaptığı açıklamada, Marmara bölgesinde 2019 yılına kadar 21 milyar liralık baraj, gölet ve milli park gibi yatırımları yapılacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi biliyorsunuz. 6 aylık bir hedef koyun dedi. 6 aylık hedefimizi Cumhurbaşkanlığı makamına gönderdik. Bir bir hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. 2. büyük hedefimiz 2019, 3'ncüsü 2023 hedefleri. 2019 yılına kadar Marmara bölgesinde Sakarya'mızın dahil olduğu 21 milyar TL'lik bir yatırım yapılacak. İçme suyu tesisleri, dere ıslahları, barajlar göletler, ormancılık, milli parkların yer aldığı master plan. Biz burada 2019 yılına kadar 14 tane baraj ve göleti inşa edeceğiz. Bunlardan 2 tanesi bitti, 9'u inşa halinde. Sulamada da 20 tane büyük sulama tesisini burada tamamlamak istiyoruz, 4'ü bitti, 12 tanesi inşa halinde" dedi.
Marmara Bölgesi'ne 21 milyarlık dev yatırım
02.06.2017 - 19:36 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 19:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Marmara Bölgesi'ne 2019 yılına kadar baraj, gölet ve milli parkların bulunduğu 21 milyarlık yatırım yapılacağını açıklayarak, "İçme suyu tesisleri, barajlar ve milli parkların olduğu master plan var. Bu yatırımlar 2019 yılına kadar tamamlanacak" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Veysel Eroğlu,
478715 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478715.aspx
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