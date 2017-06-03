İlginç sonuçların açıklandığı araştırmaya göre, takımının bir maçı için en fazla parayı harcayan futbolseverler Türkler oldu. Türkler, tuttukları takımın bir maçını izlemek için bugüne kadar ortalama en fazla 2.800 TL harcadıklarını belirtirken; bu alanda en cimri taraftarlar, 705 TL ile Çekler oldu. Araştırmada, futbolseverlerin çoğunlukla 10 yaşına gelmeden tuttukları takımı belirledikleri de ortaya çıktı. Türklerde ise yaş ortalaması, 13… Takım tutmada, taraftarların doğdukları şehrin kulübü olması ve çocukluklarında bir takımın başarısı etkili oluyor. Araştırma sonucuna göre Avrupa’nın en tutkulu taraftarları İngilizler çıktı. 10 taraftardan 1’i, takımı Şampiyonlar Ligi Finali’ne kaldığı takdirde, balayını erteleyebileceğini söyledi.
Takımı uğruna en çok Türkler para harcıyor
03.06.2017 - 06:46 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorlarından Mastercard 16 Avrupa ülkesinde toplam 10 bin 500 futbolsever ile yaptığı “12. Adam” araştırmasının sonuçlarını yayınladı.
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478792 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478792.aspx
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