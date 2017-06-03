Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlginç sonuçların açıklandığı araştırmaya göre, takımının bir maçı için en fazla parayı harcayan futbolseverler Türkler oldu. Türkler, tuttukları takımın bir maçını izlemek için bugüne kadar ortalama en fazla 2.800 TL harcadıklarını belirtirken; bu alanda en cimri taraftarlar, 705 TL ile Çekler oldu. Araştırmada, futbolseverlerin çoğunlukla 10 yaşına gelmeden tuttukları takımı belirledikleri de ortaya çıktı. Türklerde ise yaş ortalaması, 13… Takım tutmada, taraftarların doğdukları şehrin kulübü olması ve çocukluklarında bir takımın başarısı etkili oluyor. Araştırma sonucuna göre Avrupa’nın en tutkulu taraftarları İngilizler çıktı. 10 taraftardan 1’i, takımı Şampiyonlar Ligi Finali’ne kaldığı takdirde, balayını erteleyebileceğini söyledi.