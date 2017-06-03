Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 15 Temmuz sürecinin ardından "yeterli fedakârlığı yapmadığı" için eleştiri oklarının hedefi olan bankalar, faiz gelirlerini artırmaya devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında bankaların elde ettiği toplam faiz geliri, 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,3 arttı. 61 milyar 873 milyon lira olan faiz geliri, 74 milyar 417 milyon liraya yükseldi. Sadece kredilerden alınan faiz geliri, 59 milyar 732 milyon lira oldu. Toplam faiz gideri ise ocak-nisan döneminde, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artarak 37,9 milyar liraya çıktı. Söz konusu dönemde mevduata verilen faiz, yüzde 7,3 artışla 26,1 milyar liraya ulaştı. Böylece bankaların net faiz geliri, ilk 4 ayda yüzde 11,7 artarak 37,9 milyar lira oldu.

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri de yüzde 18 artarak toplam 18 milyar liraya yaklaştı. Alt kalemlere bakıldığında kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 2,7 milyar TL'yi buldu. Öte yandan bankaların faiz dışı giderleri, bu yılın ilk 4 ayında yüzde 12 artarak 24 milyar lira olarak gerçekleşti. Burada personel giderlerinin payı, 7 milyar 853 milyon liraya yükseldi. Geri ödenen ücret ve komisyonların tutarı, 2 milyar 205 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Bankaların ilk 4 aylık net kârı, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 59,2 artarak 17 milyar 459 milyon lira olmuştu.