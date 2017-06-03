Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından mobil haberleşme altyapısı olmayan bin 472 yerleşim yerine 4.5G hizmeti götürülmesi için düzenlenen ihaleyi 1 milyar 587 milyon TL teklif ile Türk Telekom ve Vodafone kazandı. Türk Telekom Grubu ve Vodafone, bu kapsamda yüzde 51’i Avea’ya, yüzde 49’u da Vodafone’a ait olmak üzere iş ortaklığı kuracak. 36 ay içerisinde tamamlanması beklenin projede tüm masraflar ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, Evrensel Hizmet Bütçesi'nden karşılanacak. Ayrıca ihale kapsamında inşa edilecek altyapı, diğer operatör ve aboneler tarafından kullanılabilecek.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Doğan, proje kapsamında en kısa zamanda çalışmalara başlayarak kırsal kesimlerde yaşayan halka en iyi mobil haberleşme deneyimini yaşatmayı hedeflediklerini belirtti. Doğan, "Amacımız, projenin tamamlanmasıyla birlikte mobil kapsama alanını daha da yükseltmek. Vodafone ile birlikte kuracağımız iş ortaklığıyla mükerrer yatırımın önüne geçerek kaynakları çok daha verimli kullanacağız. Bundan sonraki dönemde de bu tarz iş birliklerine devam edeceğiz" dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de Vodafone Türkiye'nin altyapıda rekabet değil, iş birliği vizyonuyla faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti: Türk Telekom ile kuracağımız altyapı paylaşımına dayalı yatırım modeli ile hem ülkemizin kaynaklarından tasarruf etmiş olacağız hem de ülkemizin dört bir köşesindeki vatandaşlarımızı dijital geleceğe çok daha hızlı bir şekilde hazırlayacağız. Sektörümüzde bu ihalede olduğu gibi ortak yatırım ve altyapı paylaşımını teşvik edici modellerin geliştirildiği bir iklim sağlanırsa Türkiye'nin telekomünikasyon sektöründe kendi bölgesinin öncü ülkelerinden biri olabileceğini öngörüyoruz.