Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 6736 sayılı Yeniden Yapılandırma Kanunu kapsamında yapılan tahsilat rakamlarını açıkladı. Bakanlık olarak mayıs ayı içerisinde 2 milyar 573 milyon lira tahsilat yaptıklarını anlatan Ağbal “Her zamanki gibi vatandaşlarımız ödemelerini yine son günlere bıraktı. 2 milyar 573 milyon liralık tahsilatın yaklaşık 1 milyar lirasını 31 Mayıs günü yaptılar. 30 Mayıs’ta yapılan tahsilat tutarı 518 milyon lira, 29 Mayıs’ta tahsilat tutarı 282 milyon lira, 26 Mayıs’ta yapılan tahsilat tutarı 279 milyon lira” dedi. Mayıs ayı içerisinde ödemelerini yapan bütün mükelleflere teşekkür eden Ağbal, bu ay içerisinde yoğun bir kampanya yürüttüklerini, sonuçlardan da olumlu bir performans elde ettiklerini söyledi.

Bekledikleri tahsilattan daha fazla tutar elde ettiklerini dile getiren Bakan Ağbal “Biz 2,5 milyar liralık bir tahsilat yaptık ama beklediğimiz rakam daha düşüktü. Burada özellikle bir kısım vatandaşımız sadece mayıs ayı taksitlerini değil, gelecek aylara ilişkin ödemelerini de yapmış gözüküyorlar. 2,5 milyar liranın 700 milyon lirası aslında sonraki aylara tekabül eden taksit tutarları veya ödeme tutarları” diye konuştu. Yeniden Yapılandırma Kanununun 2016 sonu tahsilatının 15,3 milyar lira olduğunu hatırlatan Naci Ağbal, şöyle devam etti: “Mayıs ayı içerisinde Maliye, Gümrük ve SGK yaklaşık 3 milyar liralık tahsilat yaptık. Önceki aylardan gelen tahsilatlarla birlikte bugün itibarıyla yeniden yapılandırmadan yaptığımız toplam tahsilat 22,7 milyar lira. Aslında mahsuplardan gelen tahsilatlar da olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim ki 23 milyar lirayı aşan bir tahsilatı bugün itibarıyla yaptığımız görülüyor. Bizim açımızdan son derece başarılı bir çalışma oldu. Vatandaşlarımız yoğun bir ilgi gösterdi.”



İLAVE 4 MİLYAR GELDİ

Bütçeyi yaparken yeniden yapılandırma çerçevesinde bu yıl 1,5 milyar liralık tahsilat öngördüklerini belirten Bakan Naci Ağbal “Maliye Bakanlığı olarak yeniden yapılandırmayla gerçekleştirdiğimiz tahsilat yılbaşından bu yana bugün itibarıyla 5,5 milyar lirayı aştı. Dolayısıyla bütçe hedefimiz 1,5 milyar lira iken 5,5 milyar lirayı geçti. Daha bugünden 2017 bütçesine yeniden yapılandırma kanunundan ilave 4 milyar lira gelir gelmiş oldu” diye konuştu. Ağbal, bunun 2017 yılında bütçe açığını aşağıya çekecek önemli bir gelir kaynağı olacağına dikkati çekti.