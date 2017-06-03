Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dvorkoviç, domates suyu, sos gibi işlenmiş ürünler için Kasım 2017- Nisan 2018 arasında Türkiye’den domates sevkiyatının yapılmasına izin verilebileceğini kaydetti. Öte yandan Sputniknews’te yer alan habere göre, Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un başkanı Sergey Dankvert, sadece 3 Türk şirketinin Rus pazarına domates satmasına izin verebileceklerini belirtti. Söz konusu şirketlerin toplam üretim kapasitesinin yılda 30-40 ton olduğu kaydeden Dankvert “Geri kalan şirketlere henüz izin veremeyiz, onları değerlendiremeyiz” ifadelerini kullandı. Dankvert ayrıca, Türkiye'de denetledikleri 16 biber, marul ve kabak üreticisinin sadece yarısına Rusya'ya ürünlerini ihraç etme izni verebileceklerini de ekledi.