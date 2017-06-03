Dvorkoviç, domates suyu, sos gibi işlenmiş ürünler için Kasım 2017- Nisan 2018 arasında Türkiye’den domates sevkiyatının yapılmasına izin verilebileceğini kaydetti. Öte yandan Sputniknews’te yer alan habere göre, Rusya tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un başkanı Sergey Dankvert, sadece 3 Türk şirketinin Rus pazarına domates satmasına izin verebileceklerini belirtti. Söz konusu şirketlerin toplam üretim kapasitesinin yılda 30-40 ton olduğu kaydeden Dankvert “Geri kalan şirketlere henüz izin veremeyiz, onları değerlendiremeyiz” ifadelerini kullandı. Dankvert ayrıca, Türkiye'de denetledikleri 16 biber, marul ve kabak üreticisinin sadece yarısına Rusya'ya ürünlerini ihraç etme izni verebileceklerini de ekledi.
Rusya, 3 Türk şirkete domates izni verecek
03.06.2017 - 07:17 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 07:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus hükûmeti, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaların tümünü kaldıran kararnameyi yürürlüğe koyarken, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Türkiye’den sos ve meyve suyu gibi ürünlerin yapımında kullanılmak üzere düşük hacimlerde domates ithal edilebileceğini söyledi.
Etiketler : rusya,domates ihracatı,
478805 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478805.aspx
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