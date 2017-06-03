Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bakanlık merkez teşkilatı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince geçen yıl yapılan 52 bin 609 çevre denetimi sonucunda, 108,4 milyon lira ceza verildi. Ayrıca 366 tesisin faaliyeti durduruldu. Bu yılın ilk 4 ayında ise toplam 16 bin 136 denetim yapıldı. Denetimler sonucunda çevreyi kirlettiği tespit edilen tesislere toplam 29 milyon 115 bin 799 lira ceza kesildi. Yılın 4 ayında faaliyeti durdurulan tesis sayısı ise 86 oldu.