Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, inşaat harcamaları haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalarak yaklaşık 1 trilyon 205 milyar dolara geriledi. Son dönemde istikrarsız bir seyir izleyen veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,5 artış yönündeydi.

İnşaat harcamalarının haziranda gerilemesinde kamusal inşaat faaliyetlerine yönelik giderlerin yüzde 5,4 azalması etkili oldu. Özel inşaat harcamaları da yüzde 0,1’lik sınırlı gerilemeyle verideki düşüşe katkı sağladı.

Bu arada, daha önce sabit kaldığı açıklanan mayıs ayı inşaat harcamaları yüzde 0,3 artışa revize edildi. Analistler, inşaat harcamalarının izlediği inişli çıkışlı grafiğin arz eksikliği yaşanan konut sektörünü ve büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.