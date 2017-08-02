Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASELSAN ve HAVELSAN iş ortaklığı gemi sistemleri ile ilgili olarak 37,6 milyon avro tutarında sözleşme imzaladı. İki şirket arasında oluşturulan iş ortaklığı ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında, gemi sistemleri ile ilgili olarak dün toplam bedeli 37 milyon 576 bin 60 avro tutarında bir sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada, sözleşme kapsamında seyir sistemleri, muhabere sistemleri, radar sistemleri tedariki ve entegrasyonundan ASELSAN’ın sorumlu olduğu belirtildi. ASELSAN’ın iş payının 21 milyon 826 bin 60 avro düzeyinde bulunduğu bildirilen açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılında gerçekleştirileceği kaydedildi.

Öte yandan Aselsan ayrıca 48,7 milyon dolar tutarında bir ilave haberleşme teçhizatı siparişi de aldı. Açıklamada, söz konusu sözleşme değişikliği kapsamında teslimatların 2018-2020 yıllarında gerçekleştirileceği kaydedildi.