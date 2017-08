Türkiye Gazetesi

Turkcell, fiber erişim bölgesinde olmayan evlere hızlı internet götürmek için yepyeni bir teknolojiyi müşterileriyle buluşturuyor. 4.5G teknolojisi ile çalışan ve kabloya ihtiyaç duymayan, elektrik prizi olan her yere taşınabilen Superbox ile tüm evler Turkcell’in mobil internet hızından yararlanabilecek. WTTH (Wireless to the home) teknolojisi kullanılarak geliştirilen Superbox sayesinde tüm evlerin 4.5G baz istasyonu üzerinden mobil hızlı internete kavuşacağını belirten Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün “4.5G ihalesinde en yüksek frekansları alarak dünyanın en iyi 4.5G altyapılarından birini ülkemize kazandırmıştık. Bunu yaparken de amacımız yenilikçi ürün ve servislerle ülkemiz insanını buluşturmaktı. Bu düşüncemizin en önemli somut çıktılarından birisi de Superbox isimli ürünümüz oldu. Bu yeni teknoloji sayesinde, bulunduğu bölgede fiber interneti bulunmayan ve yalnızca ADSL hızıyla yetinmek zorunda olan aynı zamanda sabit internetini yazlığına da taşımak isteyen evler, 4.5G baz istasyonumuzun bulunduğu her yerde 4.5G hızında ev internetine kavuşacak” dedi.

Superbox’a öncelikle Turkcell Platinum müşterileri Platinum uygulaması üzerinden ön başvuruda bulunabiliyor. Talepte bulunan müşterilerin adreslerine Turkcell özel hizmet ekipleri giderek kurulum için uygunluğu tespit edecek. Ardından kurulum yapılarak internet kullanımı aynı anda aktif hale getirilecek. Turkcell ayrıca, Superbox sahibi olacak ilk 500 Platinum müşterisine tablet de hediye edecek. Superbox’ta sunulan paketlerin ücretleri ise 50 GB 139 TL, 100 GB 199 TL, 200 GB 249 TL olarak belirlendi.