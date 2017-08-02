Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Valiliği Hava Limanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, temmuz ayında havayoluyla kente 1 milyon 819 502 yolcu geldi.

Gelen yolcular milliyetlerine göre incelendiğinde, ilk sırayı 684 bin 415 kişi ile Rusya aldı. Geçen ay Rusya'dan gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 bin 330 artış gösterdi.

Rusya'yı 245 bin 585 kişi ile Almanya, 139 bin 151 kişi ile Ukrayna, 67 bin 706 kişi ile Kazakistan, 57 bin 758 kişi ile İngiltere, 49 bin 859 kişi ile Hollanda, 37 bin 417 kişi ile Beyaz Rusya, 34 bin 66 kişi ile Belçika, 32 bin 257 kişi ile Polonya ve 31 bin 372 kişi ile Danimarka takip etti.

Temmuz'da Antalya Havalimanı dış hatlara 9 bin 10 uçak geldi, 9 bin 20 uçak da çıkış yaptı. İç hatlara ise 2 bin 493 uçak geldi, 2 bin 477 uçak da çıkış gerçekleştirdi.

Ocak-temmuz dönemi

Ocak-temmuz döneminde kente havayoluyla gelen toplam ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artışla 5 milyon 205 bin 117 kişi olarak hesaplandı. Geçen yılın 7 ayında Antalya'ya havayolu ile 3 milyon 200 bin 609 kişi gelmişti.

Yılın 7 ayında Rusya'dan havayoluyla gelen ziyaretçi sayısı 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 4 bin 6 artışla 2 milyon 5 bin 467 oldu. Söz konusu dönemde, Almanya'dan 825 bin 303 kişi, Ukrayna'dan 421 bin 263 kişi, İngiltere'den 189 bin 490 kişi, Kazakistan'dan 146 bin 581 kişi, Hollanda'dan 132 bin 22 kişi, Beyaz Rusya'dan 93 bin 603 kişi, Polonya'dan 84 bin 111 kişi, İsrail'den 83 bin 789 kişi, Belçika'dan da 75 bin 947 kişi geldi.

Öte yandan, Belçika'dan 75 bin 947, Danimarka'dan 74 bin 257, İran'dan 63 bin 916, Romanya'dan 61 bin 929, İsveç'ten 56 bin 653, Litvanya'dan 43 bin 183, Çekya'dan 40 bin 299, Slovakya'dan 38 bin 730, İsviçre'den 34 bin 984, Norveç'ten 34 bin 537, Fransa'dan 30 bin 590, Avusturya'dan 27 bin 162, Macaristan'dan 19 bin 865, Finlandiya'dan 18 bin 613, KKTC'den 11 bin 742, İtalya'dan 5 bin 399, Slovenya'dan 2 bin 629 kişi kente giriş yaptı.

Antalya Havalimanı dış hatlara ocak-temmuz döneminde 27 bin 419 uçak geldi, 27 bin 387 uçak gitti. İç hatlarda ise 14 bin 524 uçak iniş, 14 bin 588 uçak da kalkış yaptı.