Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konu ile ilgili Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş'den KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Şirketimiz ile Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") ve Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Kipa") arasında, Rekabet Kurumu'nun 09.02.2017 tarih ve 17-06/56-22 sayılı kararı uyarınca elden çıkarılmasına karar verilen;

12'si Migros, 8'i Kipa olmak üzere toplam 20 mağazanın Şirketimiz'e devri amacıyla yürütülen görüşmeler neticesinde, bu mağazaların demirbaş ve kira sözleşmelerinin Şirketimiz'e devri konusunda Migros ve Kipa ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu devir bedeli 20 milyon TL+KDV'dir.

Şirketimiz bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin evvelce Yönetim Kurulu kararı almıştır. Söz konusu karar, Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla alınmıştır."

MİGROS'UN BİN 685 MAĞAZASI VAR

Perakende sektönünün önemli oyuncularından Migros'un 1606 Migros ve 42 Macrocenter olmak üzere yurtiçinde 1648 mağaza bulunuyor. Migros, yurtdışında ise 37 Ramstore ile toplamda 1685 mağazayla hizmet veriyor. Migros bünyesinde bulunan Kipa'nın ise 168 mağazası bulunuyo.

MAĞAZALAR EGE BÖLGESİ'NDE

Carrefoursa'nın ise Türkiye genelinde 625 mağazası bulunuyor. Migros ve Kipa'dan Carrefoursa'ya devri yapılan mağazaların Ege Bölgesi'nde bulunduğu öğrenildi.