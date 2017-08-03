Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Çin tarafından tarihi İpek Yolu projesini yeniden hayata geçirmek için başlatılan “Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile Çinli firmaların Türkiye’ye ilgisi de artıyor. Odağına Türkiye’yi alan Çinli firma ZTE, OEP Turkey Tech B.V.’nin Netaş’taki yüzde 48,04 hissesini 101,3 milyon dolar karşılığında satın aldı. Satın alma işleminin ardından ilk iş olarak bakım ve tamir merkezini Türkiye’ye taşıma kararı alan ZTE, yerli baz istasyonu projesi ULAK’a destek verecek. Bu operasyonun telekom sektörü dışında bilişim alanındaki en büyük satın alma işlemi olduğuna dikkat çeken Netaş CEO’su C. Müjdat Altay, ZTE’nin Netaş’ı bir üs olarak gördüğünü söyledi. Altay, “Türkiye coğrafi konumuyla önemli bir ülke. 3,5 saatlik bir uçuşla 1 milyar insana ulaşmak mümkün. ZTE sadece Netaş’a değil tüm bölgeye yatırım yapmak için geldi. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika operasyonlarını buradan yönetmek istiyor. Netaş’ın yüksek kaliteli insan kaynağı, kurumsal kültürü, çevik yapısı ve değişime uyum gösterme yeteneği ZTE ile beraber ileride imza atacağımız küresel projelere önemli katkılar sağlayacak” dedi. ZTE CEO’su Dr. Zhao Xianming de, “Netaş ZTE’nin küresel 20 Ar-Ge merkezi arasında yerini alıyor. ZTE’nin vizyonu, bilgi birikimi ve patent portföyü ile Netaş’ın başta VoIP, IT, GSM-R ve siber güvenlik olmak üzere birçok alandaki uzmanlığı sayesinde, bilişim sektörüne daha da fazla heyecan verici çözümler sunacağız. ZTE, Netaş’a Ar-Ge yetkinlikleri ve ürün geliştirme süreçlerinin yanında mevcut 4,5G ULAK ürününü küresel anlamda daha rekabetçi yapmakta destek olacak. Bunun yanı sıra Netaş, ZTE’nin telekom servis sağlayıcılarına, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına ve tüketicilere yönelik geliştirdiği çözümlerine erişim hakkına sahip olurken, Netaş’ın IoT platformu gibi yenilikçi ürünleri de ZTE’nin uluslararası müşterilerine açılacak. Netaş ve Netaş’ın müşterileri ZTE’nin mevcut proje finansmanı anlaşmalarından da faydalanacak” diye konuştu.