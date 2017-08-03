Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Otopark Yönetmeliği” taslağı görüşe açıldı. Taslağa göre park alanları binek otoları için manevra alanı dahil en az 20 metrekare olarak belirlenirken, kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç en az 50 metrekare üzerinde olacak. Mevcut uygulamada üç daireye bir otopark düşerken her daireye bir otopark düşecek. Ayrıca, dükkan, mağaza, bankada 30 metrekareye, market, süpermarket, alışveriş merkezinde 20 metrekareye, 4 ve 5 yıldızlı otellere her 3 odaya, hastanelerde 75 metrekareye, sağlık ocağı, dispanserlerde 125 metrekareye, ibadet yerlerinde ise 100 metrekareye en az bir araçlık otopark yeri ayrılması şartı da yer alıyor. Düzenleme ile şehir içinde oluşan trafiğin de önüne geçilecek. Bu kapsamda ana toplu taşıma istasyonu, durak ya da aktarma noktalarına en çok 500 metre mesafede tesis edilen ve detayları ulaşım veya otopark ana planıyla belirlenen “Park et-Devam et” otopark alanları oluşturulacak. Bu otopark alanlarına, sadece binek taşıtlar, motosiklet ve bisikletler park edebilecek.

Taslakta, bisikletliler için de yeni düzenleme yer alıyor. Buna göre, bütün otopark türlerinde, otopark alanının yüzde 1’i kadar ilave bir alan, bisiklet ve motosiklet park yeri olarak ayrılacak. Yaya alanları ve kaldırımları otopark olarak düzenlenemeyecek ve kullanılamayacak.