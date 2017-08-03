Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevreye zarar veren firmalara göz açtırmıyor. Bu yılın ilk yarısında 23 bin 773 tesiste ÇED izleme ve çevre denetimi yapılırken yaklaşık 95 milyon lira para cezası kesildi. 139 tesisin de faaliyetleri durduruldu. Yine ilk 6 ayda egzoz denetimleri de sürdürüldü. 10 bin 434 aracın egzozları denetlenirken 213 bin lira ceza uygulandı.

Öte yandan bakanlık e-denetim çalışmalarına da devam ediyor. Tüm çevre denetim sürecinin dijital ve web destekli ortamda yürütülmesini sağlamak için e-denetim yazılımı 2014’ün Haziran’ında tamamlanmıştı. 2015 yılından itibaren de ülke genelinde uygulanmaya başlamıştı. Artık denetimlerin coğrafi dağılımı da haritadan takip edilebiliyor. Haritadaki noktalardan, o tesise ne zaman denetim yapıldığı ve idari yaptırım uygulanıp uygulanmadığı görülebiliyor.