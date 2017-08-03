Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankaların gelirleri çığ gibi büyüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre; yılın ilk yarısında tüm zamanların en yüksek net kârı olan 25,4 milyar lirayı bulan bankaların faiz geliri de yüzde 22,5 artarak, 115 milyar liraya ulaştı. Bankaların yılın ilk 6 ayında kredilerden aldığı faiz geliri de 92 milyar 551 milyon lira oldu. Sektörün toplam faiz gideri ise bu yılın ocak-haziran döneminde 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artarak 50,9 milyar liradan 59,8 milyar liraya çıktı. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı da yüzde 13,4 artışla 41,4 milyar liraya ulaştı. Böylece bankaların net faiz geliri yılın ilk 6 ayında 2016’nın aynı dönemine göre yüzde 28,4 artarak 55,2 milyar lira oldu.

KOMİSYONLARIN PAYI 4 MİLYARI AŞTI

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 27 milyar 202 milyon liraya ulaştı. Faiz dışı gelirler içinde yer alan kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 14,8 oldu. Ücret ve komisyonlardan elde edilen gelir de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarak 4 milyar lirayı aştı. Haziran sonu itibarıyla nakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı 1,9 milyar lira, nakdi olmayan krediler üzerinden alınanların tutarı da 2,1 milyar lira olarak hesaplandı.

GELİRin 10’DA 1’İ PERSONEL GİDERİNE

Bankaların toplam faiz dışı giderleri bu yılın ilk 6 ayında 2016’nın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,1 artarak 36 milyar 620 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 32,5 oldu. Söz konusu gider, geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 7,4 artarak 11 milyar 888 milyon liraya yükseldi. Böylece personel giderleri bankaların toplam faiz gelirlerinin yüzde 10,3’üne karşılık geldi.