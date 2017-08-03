Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi 8 konsorsiyumun katılımıyla başladı. Bakanlıkta yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar yapıyor.

Kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleye katılan konsorsiyumlar şöyle:

- Vestas (Danimarka) - Enerjisa

- General Electric (GE- Amerika) - Fina Enerji

- Goldwind (Çin) - Akfen Holding - Beyçelik

- Siemens (Almanya) - Türkerler- Kalyon

- Enercon (Almanya) - Polat Enerji - Limak Enerji

- Nordex (Almanya) - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji

- MingYang (Çin) - İlk İnşaat

- Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri (Almanya) - IC İçtaş Enerji

3 konsorsiyum elendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi oluşturulması için açılan ve Türkiye'nin ilk Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinde mali zarflarda en yüksek teklif veren Vestas - Enerjisa, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik ve Enercon - Dafne Enerji (Polat Enerji) - Limak Enerji konsorsiyumları elendi.

İhaleye, Vestas - Enerjisa, General Electric - Fina Enerji, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik, Siemens - Türkerler- Kalyon, Enercon - Polat Enerji - Limak Enerji, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji, MingYang - İlk İnşaat, Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri - IC İçtaş Enerji olmak üzere 8 konsorsiyum katıldı.

İhalede, ilk olarak en düşük teklifi veren 5 teklif sahibini belirlemek amacıyla mali teklif zarfları açıldı. GE - Fina Holding'in mali zarfındaki teklif kilovatsaat başına 5,48 dolar/cent, Siemens - Türkerler- Kalyon konsorsiyumunun zarf teklifi kilovatsaat başına 4,19 dolar/cent olurken, Nordex - İklim Elektrik Yatırım - MKS Marmara - Zorlu Enerji'nin teklifi kilovatsaat başı 5,20 dolar/cent oldu.

Enercon - Dafne Enerji (Polat Enerji) - Limak Enerji'nin mali zarf teklifi kilovatsaat başına 5,72 dolar/cent, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik konsorsiyumunun teklifi kilovatsaat başına 5,98 dolar/cent oldu.

Vestas - Enerjisa'nın mali zarfındaki teklif kilovatsaat başına 6,33 dolar/cent teklifi çıkarken, MingYang - İlk İnşaat'ın kilovatsaat başına 5,49 dolar/cent ve Senvion Rüzgar Enerjisi Çözümleri - IC İçtaş Enerji'nin kilovasaat başı teklifi ise 5,27 dolar/cent oldu.

Mali zarflardan çıkan tekliflerin en düşükten yükseğe göre sıralandıktan sonra, en yüksek teklif sahibi Vestas - Enerjisa, Goldwind - Akfen Holding - Beyçelik ve Enercon - Dafne Enerji (Polat Enerji) - Limak Enerji konsorsiyumları ihaleden elendi.

Böylece, ihalede en düşük teklif veren 5 konsorsiyum ile açık eksiltmeye geçildi.