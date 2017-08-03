Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doların baskı altında kalması ve Avrupa Merkez Bankası'nın eninde sonunda aşırı gevşek para politikasını daraltması gerekeceği beklentilerinin desteğiyle eurodaki güçlü seyre paralel euro/TL de 4,2038 ile tarihi zirveyi yeniledi, dolar/TL'de 3.54'ün üzerinde seyir sürüyor.

Dolar küresel piyasalarda Fed'in bu yıl tekrar faiz artırımı yapabileceği beklentisinden dolayı oynak seyir izliyor.

Doların altı büyük para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks dün 92.548 ile mayıs 2016'dan bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün 92.949'da bulunuyor.