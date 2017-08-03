Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık olarak yenilikçi yaklaşım ve uygulamalarla Türkiye'yi gümrük hizmetlerinin ve ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı, dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.Gümrüklerde iş akış süreçlerini hızlandırmayı amaçladıklarını anlatan Tüfenkci, kara sınır kapılarında durak sayılarının azaltılarak, araçların kayıt, tescil ve muayene işlemlerini en kısa sürede ve eksiksiz olarak tamamlamak istediklerini belirtti.Kara sınır kapılarındaki manuel kayıt sisteminin kaldırılacağını aktaran Bakan Tüfenkci, bunun yerine son teknoloji kullanılarak çok daha hızlı ve güvenli bir sistemin kurulacağını anlattı.

Türkiye'deki 20 kara sınır kapısına Plaka Tanıma Sistemi kurulması çalışmalarının hızla devam ettiğini vurgulayan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gümrüklerde daha hızlı ve aynı zamanda güvenli geçiş için 20 sınır kapısına Plaka Tanıma Sistemi kuruyoruz. Proje sayesinde kara sınır kapılarımızdan giriş ve çıkış yapan araçların plakalarının hızlı ve güvenli bir şekilde Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'na kaydedilmesi, gümrük işlemlerinin ülke güvenliğimizi koruyacak şekilde hızlandırılması ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amaçlanmaktadır.Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, İpsala, Pazarkule, Yayladağı, Cilvegözü, Öncüpınar, Akçakale, Karkamış, Nusaybin, Habur, Üzümlü, Esendere, Dilucu, Çıldır/Aktaş, Türkgözü, Kapıköy, Gürbulak ve Sarp gümrük kapılarında yüklenici firma tarafından Plaka Tanıma Sistemi kurulum çalışmaları devam etmektedir."

"Ekim ayında sistemin faaliyete alınacağı öngörülmekte"



Bakan Tüfenkci, sistemin kurulmasıyla sınır kapılarına gelen tüm araçların çok daha hızlı, güvenli ve duraklama yapmadan geçiş yapacağını vurguladı.

Sistemin gümrüklerde araç kayıtları için harcanan zamanı da azaltacağını ifade eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Ayrıca sistem, araçlara ülke içerisindeki trafik ihlalleri dolayısıyla kesilen trafik cezalarının tahsil ve takibine imkan sağlayacaktır. 3 aydır yürütülen yoğun çalışmalar sonucu projede önemli bir aşamaya gelinmiş olup, sistemin merkezi sunucu ve veri depolama ünitelerinin kurulumları 14 Temmuz'da Bakanlık Veri Merkezi içerisinde tamamlanmıştır. Ekim ayında 20 kara sınır kapısında tüm kurulumların tamamlanıp sistemin faaliyete alınacağı öngörülmektedir."