Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'da birçok tüketiciler birliğinin yanı sıra bölge parlamentosundan da yılın pizzacısı ödülünü alan Zeynel Arı, yaz tatili için memleketi Tunceli'ye geldi. Tatil hem de hasret gidermek için memleketi Tunceli'ye geldiğini belirten Zeynel Arı, şarkıcı Madonna'nın Kanada'ya her gelişinde Pizza siparişi verdiğini, pizzalarını çok beğendiğini kendisine ilettiğini ve tebrik kartı gönderdiğini söyledi. Tunceli'de de pizza alanında işletme 'Rozamarin'nin mutfağına' giren ünlü pizzacı Arı, mutfak kısmında kendisinin hazırladığı hamur ile karışık, sebzeli pizza yaptı. Pizzacı Arı, Madonna'ya yaptığı pizzanın aynısını Tunceli'de DHA muhabiri için yaptığını söyledi.

KANADA'DA BİR ÇOK ÖDÜL ALDI

Türkiye dahil, Çin ve Amerika'nın birçok kenti ve birçok Avrupa ülkesinden pizza şubesi açması için teklifler geldiğini ve bu teklifleri düşündüğünü belirten Arı, şöyle dedi:

"Yaklaşık 20 yıldır Kanada'nın Toronto şehrinde yaşıyorum, Toronto'da Dino's Wood Burning Pizza ismiyle pizzacı bir işletme çalıştırıyorum. Yaklaşık 15 yıldır pizza işletmeciliği yapıyorum. Bizim pizza işletmesi Kanada'nın en tanınmış pizzacısı olarak biliniyor bütün kanada'da. Kanada'da da birçok ödül aldık. Kanada'nın en büyük gazetesi ve Kanada Parlamentosu bize ödül verdi. Kanada'nın en iyi pizzacısı ödülünü aldık. Yine bu yıl Kanada tüketici birliği en iyi pizzacı ödülünü bize verdi. Bunlar bizim için mutluluk ve gurur kaynağı. Ayrıca yemek tahlilleri ve yemekler üzerine çalışma yapan birçok basın kuruluşu bize yılın pizzacısı, en iyi pizzacı ve en kaliteli pizzacı ödülünü defalarca verdi. Kanada Başbakanı dahil, bütün politikacılar ve milletvekilleri ile Kanada'nın bütün tanınmışları pizza siparişlerini bize veriyor. Bizim en önemli ilkemiz hijyenik ortamda, işimizi çok temiz ve hızlı yapıyoruz. kaliteden asla ödün vermiyoruz. İşimizi severek ve isteyerek en temiz koşullarda organik ürünler kullanarak yaptığımız için bu başarıları elde ediyoruz."

"MADONNA'YA PİZZAYI BEN YAPIYORUM"

Maddona ve birçok Amerikalı film yıldızının kendisine pizza siparişi verdiğini anlatan Arı, Kanada'nın her yerinden pizza siparişi aldıklarını anlatırken şöyle devam etti:

"Düşünün 3 bin kilometre uzaklıkta bir şehirden bile pizza siparişi alıyoruz. Amerika'dan pizza siparişi geliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna Kanada'ya her geldiğinde, menajerini bizzat bizim işyerine göndererek, pizza siparişi veriyor. Yakın bir zamanda Maddona için sebzeli, karışık bir pizza yaptık ve Madonna bu pizzayı çok beğenmiş, menajeri ile bize teşekkür mektubu gönderdi. Birçok Amerikalı özel olarak bizim yaptığımız pizzaları yemek için Toronto'ya geliyor. Kanada'da çok fazla film stüdyosu bulunuyor, birçok Amerikalı ünlü buraya geliyor ve bu ünlüler bizim pizzamızı yemeden gitmezler. Amerikalı birçok ünlü oyuncu ve yönetmen, otellerinde bize özel pizza siparişi veriyor. Yani Kanada'ya gelen bütün ünlüler ve politikacılar bizim pizzalardan yemeden gitmez. Kanada'nın en büyük marketler zinciri olan bir market, sattığı unlara benim resmimi logo olarak koydu, çünkü biz çok tanınmış ve beğenilmiş bir firma olduğumuz için, bizim üzerimizden kendi reklamlarını yapıyorlar."

"ÇİN VE AMERİKA'DAN TALEP VAR"

Kanada dışından Çin, Amerika ve birçok Avrupa ülkesinden, şube açılması için teklif aldıklarını kaydeden Arı, şöyle konuştu:

"Pizza bizim için artık vazgeçilmez bir gerçek kanada halkı pizzayı çok sevdi ve biz onlara daha çok sevdirdik, Şimdi Amerika'nın birçok kentinden, Çin'den birçok Avrupa ülkesi şehrinden bize geliyorlar şube açmak için çok önemli girişimler var bunların üzerinde çalışıyoruz ama benim hayalim memleketime yani Tunceli'ye büyük bir pizza resturantı açmak ve Türkiye'nin en ünlü pizzalarını Tunceli'den Türkiye'ye sipariş etmektir. Tunceli'ye yakın bir zamanda pizza işletmesi açacağım ve dünyada açılmayı hedefliyor ve memleketime doğduğum yere ticari anlamda yatırım yapmak istiyorum."

