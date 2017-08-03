Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği uygulama kapsamında, vatandaşların toplu ulaşım araçlarında kullandığı istanbulkart artık İSPARK otoparklarında da kullanılmaya başladı. Yeni uygulamayla Pazartesi günüden itibaren İSPARK otoparklarını kullanan vatandaşlar ödemelerini İstanbulkart ile daha hızlı ve kolay yapacak. İstanbulkart’ın otopark ödeme özelliği sayesinde aracını park eden vatandaşlar nakit para kullanmak zorunda kalmayacak. Hem yol üstü otoparklarda hem de kapalı otoparklarda kullanılan sistem sayesinde otopark ödemeleri kolaylık ve hız sağlayacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği uygulama kapsamında, vatandaşların toplu ulaşım araçlarında kullandığı istanbulkart artık İSPARK otoparklarında da kullanılmaya başladı.

Yeni uygulamayla Pazartesi günüden itibaren İSPARK otoparklarını kullanan vatandaşlar ödemelerini İstanbulkart ile daha hızlı ve kolay yapacak. İstanbulkart’ın otopark ödeme özelliği sayesinde aracını park eden vatandaşlar nakit para kullanmak zorunda kalmayacak. Hem yol üstü otoparklarda hem de kapalı otoparklarda kullanılan sistem sayesinde otopark ödemeleri kolaylık ve hız sağlayacak.