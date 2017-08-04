Renault açıklamasına göre, Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde kampanyası kapsamında araç bedelinin yarısı satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile ödenirken, kalan tutar yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendiriliyor. Kampanyada kredi taksit ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor.
Renault’da ‘Yarısını 2018’de öde’ dönemi
04.08.2017 - 06:24 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 06:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Renault, ağustos ayında Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB ve Kangoo modellerinde müşterilerine “cazip” fırsatlar sunuyor.
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493799 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/493799.aspx
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