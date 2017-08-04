Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Renault açıklamasına göre, Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde kampanyası kapsamında araç bedelinin yarısı satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile ödenirken, kalan tutar yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredilendiriliyor. Kampanyada kredi taksit ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor.