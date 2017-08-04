Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilyalı futbolcu Neymar Da Silva Santos Jr, Katar mülkiyetindeki Paris Saint-Germain'a (PSG) imza attı. Rekor transferin eklentilerle birlikte 600 milyon dolara ulaşabileceğini belirtildi.

Transfer aynı zamanda Katar'ın Haziran ayından bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki ambargoya karşı güç gösterisinin devamı olarak okunuyor.

“Bu ambargo beni etkilemez” mesajı veren katar geçtiğimiz dönemde de ABD'den F-15 savaş uçağı, İtalya'dan gelen 7 savaş gemisi satın almaya karar verdi. American Airlines’dan da bir miktar hisse alma konusunda görüşmeler yapan Katar hali hazırda dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı konumunda.

"KATAR TESLİM OLMUYOR"

İngiltere'deki Salford Üniversitesi'nde spor işletmeciliği profesörü Simon Çadwick, "Katar teslim olmuyor, geri mücadele ediyor ve Neymar’ın imzası da bunun bir parçası” şeklinde konuşurken “Yapılan bu çekici anlaşmalar ve güçlü duruş. Bunun arkasında uluslararası diplomasi var. Suudi Arabistan'ın en son isteyeceği şey, dünyanın dört bir tarafındaki kişilerin Katar hakkında konuşması” dedi.

20 YILLIK MESELE

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran'da Katar ile olan diplomatik ve ulaşım bağlantılarını keserek Katar’ın Orta Doğu'da terör yanlısı gruplara destek verdiğini ve Suudi Arabistan'ın bölgesel rakibi İran’la samimi olduğunu iddia etmişti. Katar ise defalarca suçlamaları reddetti.

Katar ayrıca değerli fırsatları kaçırmamasıyla da biliniyor. Glencore Plc ve Rosneft Oil Co. gibi küresel şirketlerin hisselerini ve Londra’nın simge binalarından Shard’ın yapımına kadar önemli yerlerde söz sahibi olmaya çalışıyor.



Ayrıca Katar bütün bunlarla birlikte 2022 Dünya Kupası’na da ev sahibi yapmaya hak kazanmış durumda.

Katar Maliye Bakanı Ali Şeref Al Emadi, geçtiğimiz hafta Bloomberg tarafından yayınlanan bir programda "Katar ticaret ortaklarına zarar vermek için ekonomik araçlar kullanmıyor. Ayrıca iş fırsatlarını da siyasi kazanç için kullanmıyoruz.” şeklinde konuştu.



TRANSFERİN AYRINTILAR

222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından, Paris Saint-Germain, Neymar ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Neymar, yeni takımı Paris Saint-Germain'den vergiler hariç yılda 45 milyon Euro kazanacak. Brezilyalı yıldızın PSG'ye toplam maliyeti ise 446.75 milyon Euro'yu bulacak.

Neymar'ın yeni takımında 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Neymar'ın avukatları Barcelona'nın Camp Nou'daki ofisine gelerek Katalan ekibine 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödedi.

BARCELONA'DAN AÇIKLAMA

Katalan ekibi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Neymar'ın avukatlarının 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediğini ve sözleşmenin feshedildiğini duyurdu.

Barcelona'nın açıklamasında, söz konusu yüksek miktar nedeniyle doğabilecek disiplin yükümlülüklerinin belirlenebilmesi amacıyla transfer ayrıntılarının UEFA'ya iletileceği belirtildi.

LA LIGA REDDETMİŞTİ



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin kabul edilmediğini açıkladı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun avukatının federasyon yetkililerine getirdiği 222 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedelinin reddedildiği belirtildi.

La Liga'nın, finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu davranışta bulunduğu iddia edildi.

Barcelona Kulübünden daha önce yapılan açıklamada, Neymar'ın, ayrılma kararını yöneticilere ilettiği ifade edilmişti.