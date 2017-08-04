Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Havalimanı Terminali ve apron binası temel atma törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, bakanlık bürokratları, kamu kurum amirleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Bakan Arslan, 15 yıldır ülkenin her yerinde kalkınma seferberliği olduğunu belirterek, "15 yıllık AK Parti dönemi boyunca ülkemizin her yerinde kalkınma seferberliği var. Bundan Muş da nasibini alıyor. Biz, birçok yerde birçok işi başlatıyoruz Muş’taki terminal binasında olduğu gibi. Ancak temel atma ve açılışlara yetişemiyoruz. 10 ay önce Sayın Başbakanımızla gelip temelini atmayı öngörmüştük. Ancak mesai yoğunluğu ve ülkenin çeşitli yerlerindeki temel atma törenlerinin yoğunluğu nedeniyle programımız bugüne kaldı. Burada Muş’un hak ettiği modern bir havalimanı terminalini hizmete sokacağız" dedi.

"HAVAYOLU HALKIN YOLU OLACAK"

15 yıldır ’Havayolu halkın yolu’ sloganıyla hareket ettiklerini dile getiren Bakan Arslan şöyle konuştu:

"Bu sloganla yaptığımız yatırımlar sonucu 26 havalimanı sayısını 55’e yükselttik. Yılda 35 milyon iç ve dış hat yolcusuna hizmet ederken, 180 milyon yolcuya hizmet eden ülke haline geldik. Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Avrupa’dan Afrika’ya havayolunun merkezi olacağız dedik, hakkını vereceğiz dedik, havayoluyla uçmayan kalmayacak dedik ve bu sözümüzü yerine getirerek Türkiye’yi havacılık merkezi haline getirdik. Artık orta ve büyük ölçekli havalimanlarıyla yetinmiyoruz. Artık denize havalimanı yapar hale geldik. İstanbul’a dünyanın en büyük havalimanını yaptık ve vatandaşın havayoluyla bir kıtadan bir kıtaya gitmesini sağladık. Ülkemiz ekonomisinin büyümesini sağladık. Yapılan havaalanlarından ülkemiz yararlanırken, oluşan katma değerden herkes yaralanacak. Çünkü bizim düsturumuz bu. İstanbul’a dünyanın en büyük havalimanını, mega projelerini yaparken, hedefimiz buralardan oluşturulacak katma değerle Muş’un, Muşluların ve diğer insanımızın hizmetini yapıyoruz."

"MUŞ’U ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Ülkenin dört bir yanını önemsediğini ama akrabalarının yaşadığı Muş’u ayrı önemsediğini belirten Arslan, "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bugüne kadar 1 milyar 584 milyon TL yatırım yaptık. Yollarda, havalimanlarında ve diğer hizmetlerde Muş’a çok hizmet yaptık. Hemşehrilerimiz çok daha fazlasına layık. Bundan sonra da aynı hızla devam edeceğiz. Buralarda akrabalarım var. Dolayısıyla çocukluğumdan beri Muş’u ve Muşluları bilirim. Aldığımız sorumluluk gereği ülkemizin tüm illerine hizmet ederken buralarla ilgili sorumluluğumuz var" ifadelerini kullandı.

"ESKİDEN IMF KAPILARINDA DİLENİYORLARDI"

Geçmiş dönemlerde 300 milyon için IMF kapılarında dilenildiğini kaydeden Arslan, "IMF şefi Türkiye’ye geldiğinde davul zurnayla karşılanıyordu. Bakanlarımız, başbakanlarımız önlerinde el pençe duruyordu. O günlerden sadece Muş’taki bir projeye 1,9 milyar para harcanan günleri konuşuyoruz. Bunun müsebbipleri elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızdır. Allah onlardan razı olsun. Ama asıl teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. 15 yıldır olağanüstü bir destekle onların arkasında duruyorsunuz. İnşallah sizin bu güçlü duruşunuz olduğu sürece size daha çok hizmet edeceğiz. Bu konuda şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Yatırımların devam edeceğini dile getiren Arslan, "15 Temmuz’da olduğu gibi siz ölümüne geleceğinize, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine sahip çıktıkça, ülkemizin geleceğini, dünyadaki mazlumların ve mağdurların geleceğini düşünen Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdukça, önderimiz Başbakanımız Binali Yıldırım’ın arkasında bu kadar güçlü durdukça şüpheniz olmasın biz her zamanki gibi hizmetinizde olacağız. Yaşam standardımızı, ulaşımımızı yükselteceğiz. Ama bununla da yetinmeyip bölgenin ekonomisi, sanayisi, endüstrisi nasıl büyürün mücadelesini yapacağız. Onun mücadelesini yaptığımız için Muş’un da içinde olduğu 23 ille ilgili cazibe merkezleri programını başlattık. Kaderine terk edilmişlik bu bölgelerin kaderi olmaz diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 yıldır yaptığı gibi bu bölgelerle batı arasındaki kalkınmışlık farkını gidereceğiz. Bunu tek başımıza yapamayız, sizin desteğinizle yaparız" dedi.

MUŞ-İZMİR SEFERLERİ İÇİN İLK ADIM

Muş-İzmir uçak seferleri için havayolu şirket yetkililerinin Muş’a gelip inceleme yapacağını vurgulayan Bakan Arslan, "Yolcu sayısı artıyor, terminali büyüyor ve Muşlu İzmir’e uçmak istiyor. Biz bununla ilgili havayolu şirketleriyle konuşacağız. Gelip çalışma yapacaklar, yeteri derecede yolcu çıkarsa seferleri başlatacağız. 2 yıl önce Bursa’ya uçuş yoktu. O zaman da çalışmasını yaptık ve seferi başlattık. Bizim görevimiz terminal, havalimanı yapmak ve sonra da ticari kuruluşlar olan havayolu şirketlerini yönlendirip uçak seferi başlatmaktır. Durmak yok yola devam. Desteğiniz olduğu sürece biz size hizmet edeceğiz" şeklinde konuştu.

“HAFTADA 52 SEFER DÜZENLENMEKTEDİR”

Vali Aziz Yıldırım ise, Muş’un tarihte önemli bir yeri olduğunu söyledi. Muş’un bu önemine yakışır yatırımların yapıldığını ifade eden Vali Yıldırım, "Havalimanımız 1992 yılında sivil trafiğe açılmıştır. 2003 yılında 334 iniş-kalkış yapan uçak sayısı bu rakamla 2 bin 535 uçak ve 378 bin yolcu sayısına ulaşmıştır. Haftada 52 sefer düzenlenmektedir. Bu rakamlardan da görüldüğü gibi sefer ve yolcu trafiğinin arttığının göstergesidir. 100 bin yolcu kapasiteli mevcut binamız bu trafiği kaldırmakta yetersiz kalıyordu. Yapılacak yeni binamız yolcu trafiğine hizmet verebilecek bir düzeye kavuşacaktır" diye konuştu.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürü Funda Ocak da, hızlanan küreselleşme itibariyle havayolu ulaşımının özel bir öneme sahip olduğunu söyledi. Ocak, "2000’li yılların başından itibaren hızlanan küreselleşme itibariyle havayolu ulaşımı özel bir öneme sahip olmuştur. Ülkemiz de bu sürecin dışında kalmamış ve yapılan yatırımlar sonucu havacılık sektörü büyük bir hız ve önem kazanmıştır. Kuruluşumuzun 2016 yıl sonu verilerine göre havayolu ulaşımını kullanan yolcu sayısı 174 milyon, havaalanlarımızı ve hava sahamızı kullanan uçak sayısının toplamı da 1 milyon 800 bini aşmış durumda. Artan talep, havacılık sektöründe de önemli bir yatırım hamlesini zorunlu kılmıştır. Bakanlığımız ve kuruluşumuzun son 15 yıllık yatırım tutarı 12 milyar TL’ye ulaşmıştır. Alternatif finans modeli olarak başlattığımız hamle sonucu 2 milyar 200 milyon dolar sektöre kazandırılmıştır. Tüm yatırımlar neticesinde dünyada 17’inci sıraya yükseldik. Yatırımlarımızı arttırarak hedefimiz ilk üç sıraya yükselmeyi hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Muş Havalimanı Terminali ve apronunun temeli atıldı. Bakan Arslan, programın ardından cuma namazını kılmak üzere Salih-Muhlise Çağlayan Camii’ne geçti.