Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KANUNA GÖRE HAZIRLANDI

Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek ücreti kapsayan tarife, 5271 sayılı "Ceza Muhakemesi Kanunu"nun 253. maddesi ile 2992 sayılı "Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun"un 9. maddesi hükümlerine göre hazırlandı.

Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenecek.

SARF KARARI İLE ÖDENECEK

Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hallerde uzlaştırma ücreti, bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenecek. Ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde, teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenecek.

Uzlaştırmacının zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere yaptığı masraflar, tarifenin ilgili maddesinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca karşılanacak.

ÜCRET TARİFESİ

Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife esas alınacak.



Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri şöyle:

- "Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde 100-150 lira,

- Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 300-400 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 400-500 lira 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 500-600 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 600-700 lira,

- Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin taraf olması durumunda 150-200 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 200-250 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda 250-300 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 300-350 lira."