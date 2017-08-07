Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet, bağımlılıkların en tehlikelilerinden biri. Çünkü internet bağımlısı olan çocuk derslerinden, hayattan, aileden, arkadaşlarından uzaklaşıyor, sanal dünyanın tehlikeli labirentlerinde yok oluyor. Uzmanlar sık sık uyarsa da tehlikenin boyutu her geçen gün büyüyor. Nişantaşı Üniversitesinden Yardımcı Doçent Doktor Müjen İnlem’in İHA’ya yaptığı açıklamaya göre, çocukların Facebook, Twitter, Instagram hesabı olmaması gerekiyor. İnlem, ailelere şu tavsiyelerde bulunuyor: Çocukların toprağa ihtiyacı var. Dışarıda oyun oynamaya ihtiyacı var. Çocuğunuzu alıp parka, kum havuzuna götürün. Gidecek bir köyünüz varsa mutlaka yazın çocuklarınızı götürün. Doğayı, hayvanlarla iç içe olmayı, ota,

toprağa basmayı hissetsin.

Doğmamış çocuğa sosyal medya hesabı

Müjen İnlem, yaşadığı bir olayı şöyle anlatıyor: Bir mağazadayım. Kadının biri 4-5 yaşındaki çocuğuna cep telefonu vermiş, kendisi elbise deniyor. Müdahale ettim. Aile tepki gösterdi. Aile böyle davranarak çocuğunu kendinden uzaklaştırıyor. Doğmamış bebeğe Instagram hesabı açanlar onu tehlikeye attığını, gelecekte

mutsuz olacağını hesaba katmıyor. Lise

son sınıftan önce sosyal medya

hesabı çok tehlikeli...

Anne Telefon, baba TV’de, çocuk nerede?

En çok yapılan hatalardan biri, öğüt verip çekilmek ama yapılması gereken onlara örnek olmak. Baba işten gelip tele-vizyon başına geçiyor. Anne elinde telefon arkadaşlarıyla yazışıyor ya da sosyal medyada... Çocuk ise anne-baba ilgisinden uzak ve yalnız. O da yalnızlığını büyüklerinin yaptığı gibi internette gideriyor. Anne baba ise, onun o uçsuz bucaksız dünyada hangi tehlikelerle karşılaştığından habersiz. Kontrolsüz internet yüzünden suça karışan çocuk sayısı her yıl yüzde 10 artıyor, dikkat...