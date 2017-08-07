Kapalıçarşı'da 3,5280 liradan alınan dolar 3,5300 liradan satılıyor. 4,1580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1600 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5370 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1740 lira olmuştu.
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Kapalıçarşı'da 3,5280 liradan alınan dolar 3,5300 liradan satılıyor. 4,1580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1600 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5370 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1740 lira olmuştu.
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