Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Maçka ilçesi sınırları içinde yer alan Hamsiköy, ismiyle özdeşleşen sütlacının lezzetiyle gerek yurt içinden gerekse yurtdışından turistleri kendine çekiyor. Özellikle Arap turistler başta olmak üzere Hamsiköy’e gelenler eşsiz manzara eşliğinde meşhur Hamsiköy sütlacını tadarken, burada lokanta ve otel işletmecilik yapan Uğur Baş, son yıllarda yöreye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttığını söylüyor.

Hamsiköy sütlacının tadındaki sırrı, sütün kalitesinden kaynaklandığını belirten Baş, ”Gerek yurt içi, gerekse dünyanın farklı ülkelerinden gelenler, meşhur Hamsiköy sütlacını tatmadan bölgemizden ayrılmıyor. Özellikle Arap turistlerin bölgemize yoğun ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Müşterilerimizin neredeyse yüzde 75’lik bölümünü Arap turistler oluşturuyor. Bunun yanı sıra ülkemizin farklı şehirlerinden gelenler de sütlacımızı yemeden gitmiyor. Müşterilerimizden lezzetiyle ilgili çok olumlu tepkiler alıyoruz. Sütlacımızın lezzet sırrı yöremizin sütüyle alakalı. Yöremizde beslenen hayvanların sütü, usta ellerle birleşince ortaya unutulmaz bir tat çıkıyor. İlerleyen yıllarda sütlacımızı yurt dışına ihraç etmeyi de düşünüyoruz. Hamsiköy sütlacıyla meşhur bir yer ancak 5-10 yıl sonra sadece sütlacı değil öne çıkan doğa manzarasıyla, havasıyla bölgemize çok daha fazla turist geleceğini düşünüyorum” dedi.

Bölgenin doğasını görmek, Hamsiköy sütlacını tatmak için Suudi arabistan’dan gelenler Türkiye’deki doğal güzellikleri hiçbir yerde görmediklerini belirtirlerken, “Buraya doğal güzellikleri görmek ve sütlaç yemek için geldik. Çok yerlere gittik. Türkiye’nin güzelliğini hiçbir yerde görmedik. Gezdiğimiz ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer alır. Burası güvenli, insanları çok iyi” dediler.Bölgeye Türkiye’nin farklı illerinden ilk kez Hamsiköy’e gelenler de Hamsiköy sütlacını çok beğendiklerini belirtirken, bu tadı eşsiz doğa güzellikleri içinde tatmanın farklı duygu olduğunu kaydettiler.