Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, Nashville kentinde yaptığı konuşmada bankanın faiz oranının mevcut seviyesinde bırakılmasının yerinde olduğunu ifade etti. Ülkedeki işsizliğin yüzde 4,3 ile son 16 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin enflasyonu yükseltmek için yeterli olacağına inanmadığını belirten Bullard, işsizlik oranının daha gerilemesinin dahi fiyatları yukarı çekmeyeceğini savundu. Bullard, Fed'in bu nedenle faiz artışlarına ara vermesi gerektiğini kaydederken, "Politika faiz oranının kısa vadede şu anda olduğu seviyede kalması uygun" dedi.

Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari de South Dakota eyaletinde yaptığı konuşmada ülkedeki ücretler yükselene kadar faiz artırılmasını desteklemeyeceğini dile getirdi. Kashkari, ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenliği sınırlamaya yönelik politikalarının ülke ekonomisine zarar verebileceğini ifade etti.