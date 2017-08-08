Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

İstanbulluların merakla beklediği Gebze-Halkalı banliyö hatlarının iyileştirilmesi projesinde son veriler ortaya çıktı. Haziran sonunda projenin fiziki olarak yüzde 46’sı tamamlandı. Mayıs 2016’da proje yüklenicisine ilave süre verilmişti. Gebze-Söğütlüçeşme ve Halkalı-Kazlıçeşme kesimlerinin inşaatları tamamlandığında, Marmaray’a bağlanacak. Böylece Gebze-Halkalı arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. İki nokta arası 105 dakikada gidilecek. Sistem tamamen devreye girdiğinde, bir yönde saatte 75 bin yolcunun taşınması planlanıyor.