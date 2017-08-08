Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılda 30 bin dekar alanda domatesin ekildiği İzmir'in Torbalı ilçesi, kurutulmuş domatesler için gerekli güneşe ve neme sahip konumda. Hal böyle olunca yurtdışında rağbet gören kurutulmuş domatesler, Torbalı'dan dünyaya ihraç ediliyor. 13 kiloluk domatesten 1 kilo kurutulmuş domates elde edilirken, ürünler özenle hazırlanıp işlenerek ilçedeki 10’a yakın fabrika aracılığı ile ihraç ediliyor.

Yılda 60 bin domatesin kurutularak dünya pazarına sunulduğunu kaydeden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı ABDulvahap Olgun, “Torbalı Ovası’nda üretilen domateslerin bir kısmı sofralık, bir kısmı da salçalık olarak kullanılırken, yüzde 40’lık kısmı da kurutuluyor. Kurutulmuş domatesler Avrupa’da, Kanada ve ABD gibi ülkelerde genellikle pizza malzemesi ve meze olarak kullanılıyor” dedi. 7 hafta boyunca tuzlanarak kurutulan domateslerin kilosu 2.7 Euro'dan, yani yaklaşık 11 TL'den ihraç ediliyor.

“TARIMA DAYALI SANAYİYİ GELİŞTİRMEMİZ LAZIM”

Konuyla ilgili konuşan Olgun, “Torbalı'daki güneş ve nem oranı başka yerde yok. Bu domatesler başka yerde kurumaz. Domatesin kuruduğu yerlerde ise domates yetişmez. Bizim tarıma dayalı sanayiyi geliştirmemiz lazım. 313 bin dönüm ekili arazimizi korumamız lazım. Fabrikalarımızda, bu ürünleri işleyip dünyaya pazarlamalıyız. Çiftçiler, mahsullerinin ellerinde kaldığını söylüyor ama mahsullerimizi bu şekilde işleyip dünyaya gönderirsek mahsul her zaman para eder. İşte bu şekilde domatesi kurutup ve paketleyip Avrupalının sofrasına göndermemiz gerekiyor. Biz de şuanda bunu yapıyoruz” diye konuştu.

“PAZAR SORUNUMUZ YOK”

Olgun, kurutulmuş domateste pazar sorunu olmadığını belirterek “Kurutulmuş domateslerin tamamını yurtdışına gönderiyoruz. Biz de TTO olarak teşvik ediyoruz. Torbalı'nın bu değerini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bütün Türkiye'ye de örnek olmak istiyoruz. Yani tarımsal ürünlerimizin fabrikalarımızda işlenip yurtdışına pazarlanması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İÇ PAZARA DA YÖNELECEĞİZ”

Fabrikalarında 500 ton kuru domatesi işleyip ihraç ettiklerini belirten Harun Saygıner ise şöyle konuştu:

“300 dönüme yakın arazide 300 işçimizle yaş domatesleri topluyoruz. 150 işçimizle yaş domatesler ikiye ayrılarak kesiliyor ve örtüye seriliyor. Domatesler kuruduktan sonra fabrikamızda ürünleri işleyip ihraç ediyoruz. Kurutulmuş domates ülkemizde çok bilinmiyor ancak biz fabrika olarak bu yıl iç pazara da yönelmeyi düşünüyoruz.”