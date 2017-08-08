Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza dün gece saat 24.00 sıralarında Erzurum-Bayburt Karayolu Kop Dağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis memuru Burak Sancar idaresindeki 34 SP 7157 plakalı otomobil ile Ercan Çiçek yönetimindeki 21 LA 225 plakalı minibüs virajda kafa kafaya çarpıştı.

Kazada polis Burak Sancar olay yerinde hayatını kaybederken minibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzurum’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza mahalinde incelemede bulunurken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden polis memuru Burak Sancar’ın Trabzon Köprübaşı nüfusuna kayıtlı olduğu ve minibüsteki yolcuların ise Diyarbakır’dan Ordu’ya fındık toplamaya giden mevsimlik işçiler olduğu belirtildi.