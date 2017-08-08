Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında 15 yıla yakın bir süre reklam yazarlığı ve yönetmenlik görevlerinde bulundu. 2011-2013 yılları arasında, Marka ve Dijital Reklam Müdürü olarak Türk Hava Yolları’nın global marka iletişim stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağladı. 2013-2016 yılları arasında yine Türk Hava Yolları’nda İnteraktif Pazarlama İletişimi Müdürü olarak görev aldı. 2016 yılında Kurumsal İletişim Daire Başkanı olarak Halkbank’ın Halkla İlişkiler, Sponsorluk, Reklam ve Dijital İletişim departmanlarının yöneticisi oldu. 2004 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde reklamcılık alanında dersler veren Neşet Dereli, evli ve bir çocuk babasıdır.