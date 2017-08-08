Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moody's Investors Service, Katar bankacılık sistemi için görünümü zayıflayan faaliyet şartları ve devam eden fonlama baskıları nedeniyle 'durağan'dan 'negatif'e indirdi.

Moody's belirlenen görünümün Katar hükümetinin Ülke bankalarını desteklemekle kapasitesinde potansiyel yavaşlamayı da dikkate aldığını, görünümün Katar'da banka kredibilitelerinin gelecek 12-18 ayda nasıl gelişeceğine dair beklentilerin ifade ettiğini vurguladı.

Yayınladığı raporda Katar ekonomisinde büyümenin 2017 yılında yüzde 2,4 seviyesine yavaşlayacağını belirten Moody's, 2022 FIFA Dünya Şampiyonası için yapılan yüksek kamu harcamalarının büyümenin Körfez bölgesinin en yükseği olmaya devam etmesini sağlayacağını da vurguladı.