Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 33,08 puan (yüzde 0,15) azalışla 22.085,34 puana gerileyerek 9 gün süren rekor kırma serüvenini sonlandırdı. Standard & Poor's 500 Endeksi 5,99 puan (yüzde 0,24) düşüşle 2.474,92 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 13,31 puan (yüzde 0,21) kayıpla 6.370,46 puana indi.

Analistler, hisse senetlerinin satış ağırlıklı seyretmesinde petrol fiyatlarındaki gerileme ve Kuzey Kore’ye ilişkin siyasi gerilimlerin etkili olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang rejiminin kıtalar arası füzelere yerleştirilebilecek minyatürleştirilmiş nükleer savaş başlığı ürettiği yönündeki haberlerin ardından “Kuzey Kore için en iyisi ABD’yi daha fazla tehdit etmemek. Aksi halde dünyanın daha önce hiç görmediği ateş ve şiddetle karşılanacaklar” ifadesini kullandı.