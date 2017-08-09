Limanın yolcu sayısı ilk 7 ayda 17.4 milyona yükseldi. İlk 7 ayda yolcu sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4 oldu. Sabiha Gökçen'den geçen ay toplam 3 milyon 24 bin 119 yolcu geçiş yaptı. Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı yüzde 12 artarak, 2 milyon olurken; dış hat yolcu sayısı ise yüzde 15 artışla 1 milyon olarak gerçekleşti. 28 Temmuz'da ulaşılan günlük 109 bin 928 bin yolcu ise en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.
Sabiha Gökçen'de rekor artış
09.08.2017 - 03:29 | Son Güncelleme: 09.08.2017 - 03:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Temmuzda 3 milyon 24 bin yolcu sayısına ulaşan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, geçen yıla göre yüzde 13 artış elde etti.
Etiketler : sabiha gökçen,yolcu,uçak,havaalanı,
494888 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/494888.aspx
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