Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Limanın yolcu sayısı ilk 7 ayda 17.4 milyona yükseldi. İlk 7 ayda yolcu sayısındaki artış geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4 oldu. Sabiha Gökçen'den geçen ay toplam 3 milyon 24 bin 119 yolcu geçiş yaptı. Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı yüzde 12 artarak, 2 milyon olurken; dış hat yolcu sayısı ise yüzde 15 artışla 1 milyon olarak gerçekleşti. 28 Temmuz'da ulaşılan günlük 109 bin 928 bin yolcu ise en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.