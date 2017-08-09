Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bankaların vatandaşın parasını acımasızca, yüksek faizle kendisine bir rant aracı haline çevirdiğini ifade etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) iş adamlarıyla bir araya gelen Erdoğan, gelecek dönemlere dair öncü ekonomik göstergelerin oldukça olumlu seyir ortaya koyduğunu, hükûmetin birçok teşvik paketiyle genç girişimcilerin, esnaf ve sanatkârın işini büyüterek istihdam üretmesi noktasında heyecan verdiğini söyledi. Ticaret erbabından uluslararası yatırımcılara kadar her kesime büyük destekler, teşvikler verdiklerini, vermeye devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, bu teşviklerin piyasada nakit sıkışıklığının azaltılmasına önemli katkıda bulunduğunu bildirdi..

BU İŞ AŞAĞI ÇEKİLECEK

Devlet bu destekleri verirken, bankaların yüksek faizle kârını artırdığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: Tabii piyasaya asıl finans desteği sağlaması gereken kurumlar kimler, bankalar ama bankalar rahat durmuyor. Niye? Bakıyorsunuz hâlâ biz ‘Faizler düşmesi lazım.’ diyoruz, bankalar ise vatandaşın oraya yatırdığı paraları kendisi için adeta bir soyup soğana çevirme aracı olarak kullanıyor. Kendi parası değil, vatandaşın oraya emanet ettiği para ve o bunu kalkıyor kendisi acımasızca yüksek faizle kendisine bir rant aracı haline çeviriyor. Ama ben inanıyorum ki gerek Merkez Bankamız, devlet bankalarımız bu konuda kararlı adım atmak suretiyle inşallah bu işi aşağı çekeceklerdir.

BANKALARDAN GÜZEL HABER BEKLİYORUM

Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl çektiğimiz onca sıkıntının sonunda Türkiye yüzde 2,9 büyürken bankalar yüzde 40 civarında kar artışı elde etmişse burada bir sorun var demektir” ifadesini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu: Üstelik bu yıl bankaların kâr oranlarını neredeyse ikiye katladıkları görülüyor, bu bir felaket ve bu para bunların cebinden çıkmıyor, kendi öz sermayeleri değil. Biz kimseden zararına bir iş yapmasını istemiyoruz ancak bankalardan kredi şartlarını ve faiz oranlarını makul seviyelerde tutarak ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına katkı sağlamalarını beklemek de hakkımızdır diye düşünüyorum. Parayı değerli kılan bankaların kasasında yatması değil esnafın, sanatkarın, girişimcinin tezgahında bulunmasıdır. Şayet bankacılık sektörü piyasayı fonlama konusunda biraz daha cesaretli olursa ekonomideki yükselişimiz hızlanacaktır. En azından tüm göstergelerin olumlu yönde seyrettiği şu dönemde bankacılık sektöründen bu yönde güzel haberler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum.

BORSA İSTANBUL REKOR KIRIYOR

Erdoğan, Beşikdüzü ilçesinde halka hitaben yaptığı konuşmada da ekonomiye dair şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye yeniden toparlanmayla ihracatını 150 milyar dolara çıkardı. Büyümeyi ilk çeyrekte yüzde 5’e çıkardık. Daha fazla olacak. Hamdolsun Merkez Bankasındaki rezerv 107’yi buldu, daha fazla olacak. Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarına ne demiştim; ‘siyaset yapmayın, dürüst olun’ dedim. Onların dedikleri tutmadı, bizim dediğimiz oldu. Ben milletime inanıyorum, güveniyorum. Milletimi Allah için seviyorum. Ve bunun için de başaracağız diyorum.

Türkiye Bankalar Birliği de, dün sabah yaptığı toplantıda “Elimizde ne var ne yoksa, Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla piyasaya kredi olarak verdik.” açıklaması yapmıştı.