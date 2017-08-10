Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Habertürk canlı yayınında Veyis Ateş'in konuğu oldu.

TÜRKİYE BAŞARIYA ULAŞACAK

Petrol ve doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Bakan Albayrak, çalışmalarda farklı tekniklerin kullandığını ifade etti. Türkiye'nin kendi sondaj gemisine sahip olacağına işaret eden Bakan Berat Albayrak, çalışmalar sonunda başarıya ulaşılacağının mümkün olduğunu belirtti.

"SADECE KARADENİZ DEĞİL AKDENİZ'DE DE..."

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"Bölge ne kadar sıcak bir bölge olursa olsun. Bölgemizde potansiyeli olan birçok alan varsa, bunu politikamızın içerisine koyduk. Sadece Karadeniz değil Akdeniz'de de petrol aramalarında daha aktif olacağız. Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız.

SUUDİ ARABİSTAN ÖRNEĞİ

Eski Türkiye'ye bakacak olusak, bu yaptıklarımız yeni yolculuğun büyük adımları. Türkiye artık üst gelir grubuna oynuyor. 20-30 bin dolarlardan bahsediyorsak eğer... Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930'larda Suudi Arabistan'da umutlarını tam yitirdikleri an petrolü buldular. Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz...

SONDAJ GEMİMİZİ ALACAĞIZ

Son çeyrekte sondaj gemimizi devreye alacağız. Şansımızı denemek, bunu yapmak zorundayız."