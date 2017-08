Türkiye Gazetesi

Önceden karşıdan izlediği enerji politikalarına şimdi stratejik önemi artan dev yatırımlarla dâhil olan Türkiye, petrol ve doğalgaz arama çalışmalarındaki kararlılığını sürdürüyor. Özellikle Akdeniz’de keşfedilecek her yeni kaynağın Türkiye’nin elini hem mali hem de siyasi olarak güçlendirmesi beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’tan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Albayrak, Türkiye’nin kendi sondaj gemisine sahip olacağına işaret ederek, “Bu yıl bitmeden Akdeniz sondajını yapacağız” dedi.

TÜRKİYE DAHA AKTİF OLACAK

Petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin sadece Karadeniz’de değil, Akdeniz’de de kararlılıkla yürütüleceğine dikkati çeken Berat Albayrak, “Bölge ne kadar sıcak bir bölge olursa olsun. Bölgemizde potansiyeli olan birçok alan varsa, bunu politikamızın içerisine koyduk. Sadece Karadeniz değil Akdeniz’de de petrol aramalarında daha aktif olacağız. Gerek başka ülkelerle, gerek kendimiz kazacağız. Aramacılık ve sondajda daha etkili olacağız” diye konuştu.

KARIŞ KARIŞ ARAYACAĞIZ

MTA sondaj stratejisine çok büyük hedefler koyduklarına değinen Albayrak, ilk 10 ekonomiden biri olmak için enerjinin önemine dikkat çekti. Albayrak, bu yıl 1 milyon metre sondajı bitireceklerini dile getirerek “Seneye 3 milyon metre, 2020’lerde ise yüzde yüzü tamamlayacağız. Türkiye’nin altında üstünde ne varsa bulacağız. Bulursak müthiş bir şey olacak, inşallah” ifadelerini kullandı. Albayrak, çalışmalar sonunda başarıya ulaşmanın mümkün olduğunu vurguladı.

YENİ YOLCULUĞUN BÜYÜK ADIMLARI

Bakan Albayrak, eski Türkiye’nin geçmiş dönemlerine atıfta bulunarak, “Bu yaptıklarımız yeni yolculuğun büyük adımları. Türkiye artık üst gelir grubuna oynuyor. 20-30 bin dolarlardan bahsediyorsak eğer... Arayan bulur, ben hep bunu söylüyorum. 1930’larda Suudi Arabistan’da umutlarını tam yitirdikleri an petrolü buldular. Ya Allah, bismillah derseniz, yürürsünüz” şeklinde konuştu.

KAZAN-KAZAN SİSTEMİNİ PLANLADIK

Millî enerji ve maden politikasıyla yerli kaynakların keşfi için çalışmanın gerekliliğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: Keşfetmek gerekiyor. Tüm kaynaklarımıza sıkı sıkı sarılacağız. Enerji arz güvenliği, özel sektör, vatandaş... Herkesin kazanacağı kazan-kazan sistemini planladık. Bu noktada hem Türkiye’nin cari açığını düşürmemiz, hepsinden önemlisi Türkiye’nin yerli kaynaklarına kavuşması ve bağımlılığını düşüren bir ülkeye dönüşmesi gerekiyor.

İLK YERLİ GÜNEŞ PANELLERİ 2018’DE DEVREYE ALINIYOR

İlk yerli güneş panellerini 2018 bitmeden devreye alacakları bilgisini veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, “dünyaya ‘Made in Turkey’ yazan güneş panelleri göndereceğiz. Rüzgârda da aynı şekilde. 3,48 dolar sent ile YEKA Rüzgâr İhalesi’nde dünya rekoru kırdık. Dünyadaki en büyük panel üreticisinden sekiz tanesi bu ihaleye girdi. Dört tanesi Alman firmalarıydı ki biz çok mutlu olduk. Türkiye bölgede ve dünyada en kritik ülkelerden biri. Türkiye özel sektörü başta olmak üzere, güçlü bir hükümetimizin olması, tüm çelmelere rağmen ayakta kalabilmiş olmanın etkisi var” dedi.